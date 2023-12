Paterna, líder en emprenedoria, tanca l’any amb 60 Xec Empendedor/a concedits, la meitat a dones, per obertura de nous negocis a la ciutat

Un 54% de les persones que han sol·licitat el Xec Emprenedor per obrir un nou negoci a Paterna durant 2023 són dones i l’edat mitjana de la persones que han sol·licitat l’ajuda és de 42 anys

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, qui també ostenta les competències de Promoció Econòmica i Estratègia Empresarial. Ha destacat que “aquesta ajuda anual ens continua permetent situar a Paterna com una de les ciutats de la Comunitat Valenciana amb major índex d’autoocupació. Donant suport a l’obertura de més de 550 negocis en els últims 8 anys”

L’Ajuntament de Paterna ha entregat enguany un total de 60 xecs Emprenedor/a, als quals ha destinat prop de 90.000 euros. Amb un import mitjà de 1.500 euros per ajuda, destinats a donar suport a l’obertura de nous negocis a la ciutat durant aquest 2023

El consistori paternero ha ampliat aquest any 2023 la partida pressupostària d’aquestes subvencions

Per a poder fer front a les sol·licituds presentades major que en anys anteriors. El consistori paternero ha ampliat aquest any 2023 la partida pressupostària d’aquestes subvencions directes destinades als veïns i veïnes de Paterna desocupats/as que han obert un negoci a la ciutat amb un mínim d’un any d’activitat, i en les quals destaquen l’elevat percentatge de dones paterneras beneficiàries, que aconsegueix el 54% i l’edat mitjana dels sol·licitants/as, que se situa en 42 anys.

Així ho ha explicat l'Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Qui ha assenyalat que "aquesta ajuda anual ens continua permetent situar a Paterna com una de les ciutats de la Comunitat Valenciana amb major índex d'autoocupació donant suport a l'obertura de més de 550 negocis en els últims 8 anys".

“Gràcies a aquesta iniciativa municipal, des de l’Ajuntament de Paterna vam mostrar el nostre ferm compromís a l’impuls de noves activitats locals de proximitat. Del nostre comerç i dels nostres professionals i autònoms per a continuar liderant el desenvolupament econòmic i l’ocupació a nivell local, autonòmic i nacional”, ha conclòs el primer edil.

Finalment, els 60 xecs concedits han donat suport a l’obertura de negocis en pràcticament tots els sectors. Tant en els tradicionals, entre ells comerços, hostaleria, perruqueries, assessories, etc. Així com altres activitats vinculades al comerç en línia, la missatgeria, la logística i els serveis informàtics a les empreses que cada vegada estan adquirint més pes.