L’Ajuntament de Paterna, a través de la Regidoria de Comerç i amb la col·laboració dels establiments hostalers de la ciutat adherits, llança la primera campanya sota el lema Sóc professional de l’esmorzaret per a triar l’entrepà favorit de Paterna.

De l’1 al 30 de novembre, els paterneros i les paterneras podran gaudir de la ruta de l’esmorzar dels 35 bars o restaurants situats en diferents barris de la ciutat que s’han sumat a la campanya per 7,50€ i que inclou bocata, beguda, café, així com la despesa típica de cacauets i olives, fins a les 12 hores.

D’aquesta manera, els veïns i les veïnes podran “donar-se el gran gust” i votar l’entrepà favorit de Paterna, a més de participar en el sorteig de tres cistelles de nadal i emportar-se una samarreta gratuïta de la campanya (fins a esgotar existències) si emplenen una cartilla amb el segell de la seua visita a quatre dels bars o restaurants participants durant tot el mes de novembre.

Referent a això, el regidor de Comerç, Lucas Jodar ha subratllat que “en aquesta ocasió hem volgut enfocar aquesta iniciativa municipal en un costum gastronòmic tan tradicional com és l’esmorzar a Paterna per a impulsar també l’hostaleria de la nostra ciutat amb un preu acordat entre ells i amb la qual esperen atraure molta participació per a degustar la millor proposta”.

Finalment, la cartilla amb els quatre segells aconseguits per a poder recollir la samarreta i participar en el sorteig, s’haurà d’entregar en l’Edifici de la Cordà Pepín Damián (c/Major, 3) fins a l’1 de desembre, amb la qual també es votarà per a triar l’entrepà o esmorzar favorit. El sorteig de les tres cistelles de Nadal, adquirides en el propi comerç de Paterna, se celebrarà el 5 de desembre, quan també es donarà a conéixer el millor esmorzar paternero.