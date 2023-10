El consistori que ja ofereix el servei de transport municipal completament gratuït durant tot l’any 2023, adquirint la targeta corresponent en l’establiment habitual

També ha habilitat la línia A gratuïta, sense necessitat de l’ús d’esta. Des de La Canyada i que connecta amb la resta de nuclis urbans amb parada al cementeri per a l’1 de novembre

Per a les persones amb mobilitat reduïda, el consistori ofereix un servei especial gratuït. Amb vehicle adaptat que es podrà sol·licitar telefònicament (telefonant al 610 677 564 ) per als dies previs del dilluns 30 i dimarts 31 d’octubre, en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i dimecres 1 de novembre de 10 a 14.30 hores

El regidor de Serveis i Control de Barris, Vicente Sánchez ha assenyalat que “amb este dispositiu especial en les diferents àrees i els preparatius escomesos en les instal·lacions, volem compartir, facilitar i garantir la seguretat als veïns i les veïnes que acudeixen al cementeri per a recordar als seus familiars un dia tan especial per al calendari dels paterneros i paterneras”.



L’Ajuntament de Paterna ja té tot preparat per a la festivitat del Dia de Tots els Sants. Un any més, els veïns i les veïnes podran celebrar esta tradicional festivitat l’1 de novembre amb adequació de l’entorn del cementeri. Una bona imatge de les instal·lacions municipals que compten amb un valor patrimonial.

Estes instal·lacions del cementeri municipal comptaran amb un horari especial ampliat d’obertura, des de les 8 fins a les 18.30 hores, ininterrompudament, fins al 2 de novembre.

Amb motiu d’esta data assenyalada, el consistori que ja ofereix el servei de transport municipal completament gratuït durant tot l’any 2023. Adquirint la targeta corresponent en l’establiment habitual, també ha habilitat la línia A gratuïta, sense necessitat de l’ús d’esta, des de La Canyada i que connecta amb la resta de nuclis urbans amb parada al cementeri per a l’1 de novembre.

D’altra banda, per a les persones amb mobilitat reduïda, el consistori ofereix un servei especial gratuït amb vehicle adaptat que es podrà sol·licitar telefònicament (telefonant al 610 677 564) en els dies previs com el dilluns 30 i dimarts 31 d’octubre, en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores i el dimecres 1 de novembre de 10 a 14.30 hores.

Per part seua, el regidor de Serveis i Control de Barris, Vicente Sánchez ha assenyalat que “amb este dispositiu especial en les diferents àrees i els preparatius escomesos en les instal·lacions, volem compartir, facilitar i garantir la seguretat i tranquil·litat als veïns i les veïnes que acudeixen al cementeri per a recordar als seus familiars un dia tan especial per al calendari dels paterneros i paterneras”.

En este sentit, entre els preparatius que s’han ultimat durant estos dies previs a la festivitat de Tots els Sants, s’està duent a terme un dispositiu especial de neteja de l’entorn del camposanto, així com de les rutes habituals utilitzades per a arribar fins al recinte des dels diferents barris.

D’esta manera, des d’este passat cap de setmana s’han intensificat estes tasques mitjançant diversos sistemes com a aigualeig mixt o aigualeig amb hidrolimpiadora a pressió així com es continua amb l’escombratge mecànic i manual que es mantindran durant esta setmana.

Respecte als treballs realitzats de zones verdes i arranjaments florals, s’han plantat 900 crisantems i 500 ciclámenes per a decorar les jardineres exteriors, per a recrear la bandera republicana i per a engalanar els parterres de l’interior i exterior del cementeri.

No obstant això, des de fa algunes setmanes es fan treballs de manteniment com a desbrossaments, birbes, retallades d’arbustos i poda d’arbratge i palmeres tant de l’interior com de les zones enjardinades de l’exterior i s’han realitzat xicotetes millores paisatgístiques en alguns parterres interiors.

Finalment, des d’este cap de setmana i fins a l’1 de novembre està previst un operatiu especial de la Policia Local de Paterna per a facilitar l’accés al cementeri.

Este operatiu especial comptarà amb 10 agents que controlaran l’accés des de la CV-365 amb corts intermitents i es restringeix l’accés a l’esplanada de l’Ajuntament per a afavorir el pas per als vianants. A més, s’han delimitat camins per als vianants des dels pavellons de la Vinya.

Quant a l’estacionament, s’han habilitat places per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda als parcs del cementeri i piscina coberta.