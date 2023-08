Paterna Prepara els Centres Educatius per al Curs Escolar 2023/2024: Millora d’Infraestructures i Compromís amb l’Educació Pública

Actuacions de Millora i Manteniment durant l’Estiu per a una Vuelta al Cole Segura i de Qualitat

Inversions Significatives en Infraestructura: Des de l’Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques fins a la Creació d’Aules per als Més Menuts

Paterna, 9 d’agost de 2023 – El Comité de “Vuelta al Cole” de l’Ajuntament de Paterna ha anunciat diverses actuacions de millora d’instal·lacions, manteniment i neteja als centres educatius de la ciutat durant els mesos de juliol i agost. Aquestes mesures han estat acordades en coordinació amb els diferents centres educatius per a assegurar una tornada a l’escola segura i de qualitat.

La Teniente Alcalde d’Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, Nuria Campos, ha explicat que “des del govern socialista tenim molt clar el nostre compromís amb l’Educació pública i apostem cada any per un pla transversal d’actuació per millorar les infraestructures educatives en Paterna”.

Intervencions Importants durant l’Estiu:

Entre les tasques més destacades que s’estan realitzant en aquest període

estival, es troben:

Execució d’obres per a la instal·lació de l’aula de nens de 2 anys al CEIP La Torre.

Treballs d’adequació dels vestuaris del CEIP El Parque.

Instal·lació de baranes i aïllament tèrmic en cobertes i instal·lació de plaques fotovoltaiques en el CEIP Clara Campoamor.

Diversos treballs de pintura en l’interior dels edificis i elements exteriors de diferents instal·lacions escolars del municipi, incloent els CEIP Cervantes, Jaime I i Ausiàs March.

A més a més, s’han programat dispositius de neteja en els voltants dels centres educatius, i es realitzen informes sobre la “ITV” dels col·legis, revisant de manera general i preventiva tots els elements, com imbornals, persianes, portes, pomos i demés mobiliari.

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament de Paterna demostra un clar compromís amb l’educació de qualitat i la seguretat dels seus estudiants. L’esforç per millorar les infraestructures i garantir una tornada al cole eficient reflecteix la dedicació de la ciutat cap a la formació i el benestar dels seus ciutadans, assegurant que els centres educatius estiguin en perfectes condicions per al pròxim curs escolar.