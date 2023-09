Paterna se suma a la Setmana de la Mobilitat apostant per l’estalvi d’energia i la celebració del Dia sense Cotxe

Un any més l’Ajuntament de Paterna se suma a la Setmana de la Mobilitat. Apostant per l’estalvi d’energia i la celebració del Dia Europeu sense Cotxe, el pròxim 22 de setembre.

Des d’aquest dissabte 16 i fins al 22 de setembre, la ciutat acollirà diferents activitats de sensibilització dirigides a tots els públics. Per a promoure una mobilitat sostenible mitjançant mitjans de transports alternatius al cotxe en benefici d’una ciutat més ecològica i responsable amb el Medi Ambient.

La Tinenta Alcalde d’Interior, Mobilitat i Sostenibilitat, Nuria Campos ha recordat que “aquesta iniciativa se suma a l’aposta i compromís d’aquest executiu socialista per a continuar treballant per una sostenibilitat transversal en el nostre municipi. Com per exemple l’augment i impuls de nous trams de carril bici. Amb la finalitat que Paterna siga una ciutat més amable i acollidora per a viure”.

D’aquesta manera, el servei de transport municipal, que és completament gratuït durant tot l’any 2023. Tant en la línia urbana com en les que connecten amb l’Hospital La Fe i Lloma Llarga amb València adquirint la targeta corresponent en l’establiment habitual. Els paterneros i paterneras es podran pujar a l’autobús sense l’ús d’aquestes, des del 20 al 22 de setembre. Amb motiu de la jornada de conscienciació a la ciutadania i reivindicació sota el lema “Paterna sense cotxes” per a fomentar el transport públic sostenible.

En aquest sentit, el dissabte 16 de setembre, a partir de les 11 hores, al Parc Central es repartirà orxata i fartons. El consistori ha organitzat una jornada matinal d’activitats lúdiques per a gaudir en família amb els/as xiquets/as paterneros/as amb tallers de BMX, skate i escúter al mateix temps que es permetrà l’ús lliure del parc infantil de trànsit amb mitjans de transport sostenibles com a bicicletes, patinets, monopatins i patins.

Així mateix, la Policia Local de Paterna impartirà un curs d’educació viària sobre les 12.00 hores i d’altra banda. La Unitat de Vigilància d’Emergència de Drons de la Policia Local realitzarà una demostració d’aquests drons.