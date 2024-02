Paterna se suma al duel de Campanar i suspén el seu Crida i tots els actes programats per al cap de setmana

L’Ajuntament de Paterna i la Junta Local Fallera acorden suspendre la Crida i la resta d’actes programats el cap de setmana durant en el qual les banderes de tots els edificis municipals de la ciutat onejaran a mitja asta en senyal de duel

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha manifestat “el seu més sentit condol a les famílies dels morts en nom de tots els patereros i paterneras” al mateix temps que ha agraït i reconegut “l’esforç i lliurament de totes les persones que estan treballant a minimitzar aquesta gran tragèdia” i ha posat a la disposició de València tots els mitjans tècnics i humans que necessiten



En solidaritat amb les víctimes mortals i totes les famílies afectades de l’incendi de Campanar, l’Ajuntament de Paterna i Junta Local Fallera han acordat suspendre la Crida prevista per a aquest dissabte 24 així com la resta d’actes programats durant aquest cap de setmana.

Així ho ha anunciat l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, qui ha manifestat que “el seu més sentit condol a les famílies dels morts en nom de tots els patereros i paterneras” al mateix temps que ha agraït i reconegut “l’esforç i lliurament dels professionals i de totes les persones que estan treballant a minimitzar aquesta gran tragèdia”.

En aquesta mateixa línia, Sagredo també ha anunciat que, en senyal de duel, les banderes de tots els edificis municipals onejaren a mitja asta durant tres dies al mateix temps que ha oferit el suport i la solidaritat de tota la ciutat de Paterna “posant a la disposició de València tots els mitjans, tècnics i humans que siguen necessaris”.

Entre els actes suspesos figuren la Mascletà manual nocturna prevista per a aquesta nit a les 23 hores, a l’esplanada del Cohetódromo, així com la inauguració de l’Exposició del Ninot i Lectura de premis, demà, dissabte 24 de febrer, a les 18.30h hores en el Gran Teatre Antonio Ferrandis, i posteriorment, la Crida a les 20.00 hores a l’Ajuntament. De la mateixa manera, també queda ajornat l’Homenatge al Major programat per al diumenge 25 de febrer.