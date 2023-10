Segons les estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora corresponents a setembre de 2023, la xifra d’aturats a Paterna se situa en 4.895 per davall del llindar dels 5.000 parats/as registrats en el mes de juny passat per primera vegada en 15 anys

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha valorat “molt positivament esta tendència continuada de descens de l’atur registrat una vegada més a la ciutat. La qual cosa avala l’evolució a l’alça i bon desenvolupament de la taxa d’activitat econòmica a Paterna. Gràcies al lideratge i gran potencial de les seues empreses, pimes i teixit comercial amb capacitat de generar ocupació”



Paterna continua baixant dels 5.000 parats/as registrats/as. Concretament, les estadístiques del Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora corresponents a setembre de 2023 situen la xifra d’aturats a Paterna en 4.895. Per davall del llindar dels 5.000 parats/as registrats en el mes de juny passat per primera vegada en 15 anys.

Així ho ha destacat l‘Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo qui ha valorat “molt positivament esta tendència continuada de descens de l’atur de Paterna del mes passat. La qual cosa avala l’evolució a l’alça i el bon desenvolupament de la taxa d’activitat econòmica situant-se la nostra ciutat com a referent en la Comunitat Valenciana en un primer lloc per quart any consecutiu”. Segons dades també publicades este any dels Indicadors Urbans de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El primer edil ha remarcat que “gràcies al lideratge i gran potencial dels seus de les seues empreses, pimes i teixit comercial amb capacitat de generar ocupació. Podem presumir de dades tan favorables com el que hem conegut respecte a l’evolució de l’atur del passat mes de setembre registrat en l’oficina de Labora”.

Finalment, “el nostre esforç i compromís polític sempre ha sigut i serà la dinamització i impuls de les zones industrials del municipi per a mantindre-les a l’avantguarda, al mateix temps que el suport incondicional a les nostres empreses, pimes, autònoms i emprenedors des d’una aposta de col·laboració públic-privada”, ha conclòs Sagredo.