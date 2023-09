Paterna ultima els preparatius de la Tornada al Col·le amb un dispositiu especial de neteja i seguretat

El Comité de tornada al Col·le ha mantingut aquesta setmana l’última de les reunions per a determinar l’operatiu especial de neteja i de seguretat. Que l’Ajuntament de Paterna té previst activar la setmana que ve.

Amb motiu de l’inici del curs escolar 2023/2024 i que inclou des de la neteja exhaustiva de voreres i mobiliari urbà. En rutes escolars i centres educatius. Fins a un reforç de la vigilància policial del trànsit pròxim als centres escolars, especialment, en els horaris d’entrada i eixida

Aquest Comité, conformat pels departaments d’Educació, Foment, Serveis i Control Barris, Interior i Policia Local al costat de l’empresa municipal GESPA. Ha treballat durant aquest estiu per a garantir el retorn segur a les aules mitjançant el condicionament i millora de les instal·lacions dels centres educatius públics de la ciutat



Un any més, l’Ajuntament de Paterna, a través del Comité de tornada al Col·le, ha mantingut aquesta setmana l’última de les reunions per a determinar l’operatiu especial de neteja i de seguretat. Que té previst posar en marxa la setmana vinent amb motiu de l’inici del curs escolar 2023/2024.

En aquest sentit, els departaments d’Educació, Foment, Serveis i Control de Barris, Interior al costat de Policia Local i l’empresa municipal GESPA. Que conformen aquest Comité, han estat treballant aquest estiu per a garantir el retorn segur a les aules mitjançant el bon estat de les instal·lacions dels centres educatius públics de la ciutat.

D’aquesta manera, quant al dispositiu de neteja especial, des d’aquesta setmana l’Ajuntament de Paterna, en coordinació amb GESPA i FCC. Està revisant els interiors dels centres educatius així com la neteja en els entorns i rutes escolars segures.

Neteja exhaustiva de voreres i mobiliari urbà

De fet, aquestes actuacions inclouen una neteja exhaustiva de voreres i mobiliari urbà en els recorreguts i centres educatius. Al mateix temps que es durà a terme el servei d’aigualeig intensiu amb cuba i hidrolimpiadora en la calçada, aparcament i punts dels recorreguts i centres educatius al costat del servei de dos vehicles auxiliars que permetrà el repàs d’escombratge manual i papereres, altres treballs en zones verdes amb recollida de poda.

A més, per a la setmana vinent, quan s’arranca oficialment el curs escolar, es continuaran amb els serveis esmentats de manera intensiva en totes les zones de col·legis del municipi i rutes. Així com s’organitzarà un reforç per a la recollida de qualsevol tipus d’estris i restes de poda. Un servei de neteja exhaustiu que es prolongarà durant diverses setmanes.

Pel que respecta a l’operatiu de seguretat, la Policia Local disposarà d’un dispositiu especial per a garantir un començament escolar ordenat amb l’organització i vigilància del trànsit pròxim als centres escolars, especialment, en els horaris d’entrada i eixida.