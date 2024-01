Paterna, única ciutat de la Comunitat reconeguda amb dues Àrees Industrials Avançades: Font del Pitxer i Parc Tecnològic

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo va recollir ahir al costat dels presidents de les EGM de Font del Pitxer, Carlos Serrano i Parc Tecnològic Paterna, Toni Alagarda. Els guardons que acrediten a aquests dos parcs empresarials paterneros amb la màxima categoria de classificació contemplada en la Llei d’Àrees Industrials

Sagredo: “Aquests dos reconeixements, resultat de la col·laboració públic-privada entre les dues Entitats de Gestió i l’Ajuntament de Paterna. Avalen el nostre lideratge com a enclavament idoni industrial, generador d’ocupació, dinamitzador empresarial i motor econòmic”

Paterna està d’enhorabona després de convertir-se en l’única ciutat de la Comunitat Valenciana amb dues Àrees Industrials Avançades: Font del Pitxer i el Parc Tecnològic.

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo s’ha mostrat orgullós d’aquest doble reconeixement de la Generalitat Valenciana. Al’excel·lència industrial de la ciutat després de recollir ahir en la Institució Firal Alacantina (IFA) al costat dels presidents de les EGM Font del Pitxer, Carlos Serrano i Parc Tecnològic Paterna, Toni Alargarda. Els guardons que acrediten a aquests dos parcs empresarials paterneros amb la màxima categoria de classificació contemplada en la Llei d’Àrees Industrials.

L’acte, organitzat per la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) en col·laboració amb l’IVACE. Va deixar patent el potencial empresarial de Paterna en convertir-se no sols en una de les sis primeres ciutats de la Comunitat a obtindre aquesta distinció sinó també en l’única a obtindre aquest doble reconeixement .

En aquest sentit, Sagredo ha recordat que “és un honor que, d’aproximadament 738 parcs empresarials que hi ha en la Comunitat Valenciana. Només l’hàgem obtingut sis i dues d’ells siguen de Paterna”.

“Aquest grau d’excel·lència empresarial ha sigut possible gràcies a l’aposta de l’Ajuntament pels nostres polígons i a la col·laboració públic-privada. Resultant del constant treball de les dues Entitats de Gestió i Modernització amb el nostre consistori”, ha recalcat Sagredo.

Referent a això, l’Alcalde també ha destacat que “per a un municipi eminentment empresarial com Paterna amb 6 polígons i més de 3.000 empreses, aquests reconeixements consoliden el nostre lideratge com a enclavament idoni per a noves inversions” al mateix temps que ha recordat que “des de l’Executiu socialista estan treballant per a ser reconeguts com a Municipi Industrial Estratègic”.