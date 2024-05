Pau Roig, el jove de 35 anys que va desaparèixer fa una setmana a Quart de Poblet, ha aparegut.

Fonts de l’Associació SOS Desaparecidos han confirmat que a primera hora del matí s’ha desactivat l’alerta de cerca.

Encara que no han avançat detalls sobre el seu estat, fonts del seu entorn asseguren que es troba en bon estat. Diverses persones pròximes confirmen que el seu hallatge es va produir durant la nit d’ahir.

Segons fonts familiars, Pau es troba ara al seu domicili d’Alginet, descansant perquè “està desorientat i molt cansat”. Tot i que encara es desconeixen els motius de la seua desaparició, s’ha informat que va tornar a casa il·lès, però no s’ha detallat si va tornar pel seu propi peu.

Després de més de set dies de cerca incansable per part d’amics i veïns tant a la seua localitat natal com a l’entorn del seu lloc de treball on va desaparèixer, Pau ha passat la nit a casa seua a Alginet, on s’ha pogut retrobar amb els seus familiars i amics.