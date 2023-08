Pedanies com el Palmar, la Punta o Pinedo, ja compten amb els seus alcaldes i alcaldesses. L’alcaldessa de València, María José Catalá. Ha nomenat els seus representants en les 15 pedanies de la ciutat, en acte que ha tingut lloc este dissabte, 29 de juliol, en l’Hemicicle Municipal. Per primera vegada en la història de les alcaldies dels pobles de València, el nombre de dones supera al dels homes, huit dones en total.

Així mateix, l’Alcaldessa ha demanat l’ajuda perquè “cap problema es quede sense solució i perquè cap veí de cap pedania es puga sentir ignorat o desatés per aquest Govern”

En aquest sentit, l’Alcaldessa s’ha compromés a treballar per unes inversions suficients en totes les pedanies. Per la seua adequada conexió en transport públic amb el centre, així com a preservar el ric patrimoni arquitectéctònic i festiu que atresoren.

Estes persones vetlen per la conservació i el bon ús dels béns i serveis municipals. A més així com per les relacions entre els seus veïns i les entitats cíviques i culturals. També eleven a l’Alcaldia totes les propostes, suggeriments, denúncies i reclamacions que sorgisquen del tracte diari amb els veïns.

A l’acte de nomenament, presidit per María José Catalá en l’Hemicicle. Han assistit la primera tinenta d’alcalde i regidora de Pedanies, Participació i Acció veïnal, María José Ferrer San Segundo, altres regidors de la corporació, així com familiars i veïns dels alcaldes i alcaldesses pedanis.