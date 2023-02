Pedro Rico, CEO de Vithas, fa una xerrada sobre el valore de l’economia i la salut.



Ahir, 14 de febrer, Pedro Rico, Ceo VITHAS, va fer una xerrada anomenada ‘La salut, un valor social i econòmic en Alça’ a la Casa de la Vila d’Alzira.



La xerrada va consistir en una xerrada explicativa i després, una ronda de preguntes, la qual, va tindre molt d’èxit.



Pedro Rico, va parlar de tots els projectes que han fet als seus hospitals durant els darres anys i també els projectes de futur.



La forma de treballar de Pedro Rico, és caracteritza per, com bé ell diu, un estil de lideratge diferent.



Pedro Rico explicava que el seu lema és ‘Persones que cuidem a persones’.Humanitzar la salut és el més important per a Vithas.



A més, a l’event és va recalcar la profunda va unir entre la salut i la economia. Per a pedro no funciona una sense l’altra.



Pedro Rico va rebre molts agraïments. L’esdeveniment va acabar en un fort aplaudiment i amb un missatge que desitjava uin llarg camí a la vida sanitària.