València guardarà un minut de silenci abans del tret que no comptarà amb ambientació musical prèvia

Pepe Peñarroja Júnior dispararà 126 quilos de pólvora “a l’estil tradicional”

La pirotècnia Peñarroja inaugurarà hui, de nou, el calendari oficial de les mascletaes. Que es dispararan cada dia, a les 14 hores, en la plaça de l’Ajuntament amb motiu de les festes falleres.

Esta empresa de la Vall d’Uixó, que enguany complix 29 anys com a responsable de la primera mascletà de les Falles. Utilitzarà 126 quilos de pólvora, que es llançaren “a l’estil tradicional”. Després d’un minut de silenci en homenatge a les 10 víctimes mortals de l’incendi de Campanar. Com a senyal de respecte cap a la resta afectats.

Així, en esta primera mascletà, que com és previsible reunirà en la plaça a multitud de ciutadans i ciutadanes, no s’escoltarà la típica ambientació musical prèvia al tret. I poc abans de les 14 hores una veu en off convocarà al silenci que es prolongarà durant un minut. Una vegada conclòs este temps, la fallera major de València, María Estela Arlandís, donarà l’orde de l’inici de la mascletà.

Mascletà de tall clàssic

El dissenyador d’este espectacle pirotècnic, Pepe Peñarroja Júnior, ha anunciat “una mascletà de tall clàssic que preveu obrir el cicle amb la responsabilitat de respondre a les ganes que té la societat de sentir la pólvora. Després d’uns dies tan amargs i tan durs, i amb molt de respecte cap a les víctimes de l’incendi urbà del passat dijous”.

Al balcó principal de l’Ajuntament, i acompanyats per l’alcaldessa de València, María José Catalá, presenciaran este espectacle el president de la Generalitat, Carlos Mazón. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. La delegada del Govern, Pilar Bernabé; el Tinent Coronel Cap BIEM III de la UME, Jorge Mariano Pérez; l’expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, i la presentadora de televisió Silvia Jato. També seran testimonis del tret de Peñarroja els representants de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) que a les 13 hores es reuniran amb l’alcaldessa en el Saló de Cristall amb motiu del Dia de l’Empresa.

Convidades del balcó

Entre els i les convidades del balcó també es trobaran hui, com en anys anteriors, els afortunats del sorteig impulsat per la Regidoria de Falles. De fet, cada dia, 10 persones de les 22.832 que enguany s’han inscrit al citat sorteig. Viuran la mascletà al costat de les falleres majors, María Estela Arlandís i Marina García Arribas, i les seues corts d’honor.

Amb este objectiu, a l’Ajuntament també es donaran cita els representants de les comissions falleres de Fermín Galán i García Hernández-Primavera; Llibertat-Teodoro Llorente, Doctor Domingo Orozco-Bailen, Benicadell-Sant Roque i la Sequiota-El Palmar.

I en representació dels pobles de la província hui acudiran a la casa consistorial per a presenciar el primer espectacle pirotècnic d’estes festes. Les Juntes Locals Falleres d’Alaquás, Albal, Alberic, Alboraia, Aldaia i Alfafar.

La mascletà de Pirotècnia Peñarroja es podrà seguir, com la resta, en directe a través del compte de Facebook de l’Ajuntament de València @ajuntamentvlc des de les 13.58 hores.

Amb motiu d’este acte faller, que se celebrarà puntualment a les 14 hores de cada jornada fins al dia de la cremà. L’edifici de la casa consistorial romandrà tancat a les visites del públic fins al 19 de març.