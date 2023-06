El col·lectiu considera “inacceptable i indecent” la proposta d’acord del partit socialista i exercirà una oposició responsable per a garantir la continuïtat de les polítiques progessistes que ha encapçalat els últims huit anys

“Un insult” així han definit l’assemblea de Compromís per Paiporta la proposta del partit socialista que consisteix en no deixar-los formar part de l’equip de govern. Però si comptar amb el seu vot a favor en qüestions com les retribucions de l’alcaldessa i els regidors i regidores de l’equip de govern. A canvi d’un sou, un despatx i la representació d’un òrgan supramunicipal en el que es cobren les assitències. És una falta de respecte per a nosaltres i per a les paiportines i els paiportins que han votat majoritàriament a partits progressistes. Nosaltres no estem ací per a guanyar diners, sinó per impulsar polítiques que milloren la vida de les persones”. Ha assegurat el portaveu de la coalició valencianista, Pep Val.

“El socialistes han obtingut un bon resultat, però no han sabut llegir el mandat de les urnes. Que no els atorga majoria absoluta, i que fa imprescindible l’aportació de Compromís per a donar estabilitat a un mandat complex i inèdit. Amb els ultres governant la Generalitat i amb presència a l’Ajuntament per primera vegada en la història des del Franquisme“. Ha explicat Val qui ha afegit que “al 2015 el partit socialista va obtindre 4 regidors. El pitjor resultat de la seua història va formar part del govern perquè Compromís va comptar amb elles i ells des del primer moment. Entenent que la ciutadania havia optat per diverses opcions progressistes i que la nostra obligació era arribar a acords, amb humiltat i seny”

Respecte al paper que Compromís jugarà durant el pròxim mandat, Val ha explicat que “exercirem una oposició constructiva. I el partit socialista sempre ens tindrà al seu costat per traure endavant tot allò que millore la vida de les persones del nostre poble. Però no signarem un xec en blanc a canvi d’un sou”

Passades pràcticament tres setmanes des dels comicis i davant el silenci del partit socialista, Compromís va iniciar el diàleg per a explorar la possibilitat d’un acord de mandat. Amb un programa conjunt i la participació dels tres regidors en un govern de coalició proporcional als resultats, com ha succeït en les dos legislatures anteriors. “La resposta del partit socialista, a més de ser un intent de comprar la nostra voluntat, tanca, de moment qualsevol possibilitat d’acord i ens deixa en l’oposició”, ha explicat Val.