Pepe Viyuela inicia la temporada escènica a Massamagrell

Juanjo Arter i Ferran Gadea també trepitjaran l’espai escènic del Centre Cultural de Massamagrell. Per a representar les seues últimes obres “Entre copes” i “El mètode Grönholm”

El Centre Cultural Joan Fuster i Ortells de Massamagrell inicia la temporada escènica amb el recital poètic “Riu de Poesia”. Del conegut actor Pepe Viyuela i el baríton Luis Santana acompanyats del pianista J.M. Cuenca. Un recital de la companyia Produccions Llastra. Entorn de l’humor a través d’una selecció de fragments i relats dels grans escriptors de la literatura espanyola. També amb la personal visió d’un dels actors més estimats de l’escena nacional.

Aquesta hilarant proposta de música i poesia que realitzarà una lectura a contrapel de la literatura i de la realitat. A través de la lupa descarnada i la lucidesa que aporta l’humor. Serà de 80 minuts de duració, tindrà lloc diumenge que ve 15 de gener, i anirà dirigida a públic jove i adult. Les entrades ja es poden adquirir en la consergeria del Centre Cultural, des de hui, 9 de gener, fins al 15 de gener. En horari de dilluns a divendres, d’11.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.30 hores. També el mateix dia de l’espectacle 30 minuts abans de l’inici, per un preu de 8 euros.

Bo fidelitat de 2023

Perquè resulte més econòmica, l’Ajuntament de Massamagrell ha llançat el seu primer bo fidelitat de 2023. El qual inclou aquest recital de poesia juntament amb la dansa teatre “Human”. Programada per al diumenge 12 de febrer, per un preu de 10 euros.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell ha assenyalat que “els bons fidelitat són una oportunitat perquè la ciutadania de Massamagrell puga accedir fàcilment al món de la cultura i, d’aquesta manera, potenciar-la en el municipi a preus raonables”.

D’altra banda, la regidora de Cultura, Araceli Munera, ha qualificat aquesta temporada d’escènics per a 2023 com “una nova oportunitat per a gaudir d’actors i actrius de gran nivell”.

Pròximament i al llarg de tot enguany, actors com Juanjo Arter i Ferran Gadea trepitjaran l’espai escènic del Centre Cultural de Massamagrell per a representar les seues últimes obres “Entre copes” i “El mètode Grönholm” entre moltes altres com “Passport”, que tornarà de la mà de la companyia Yllana el mes de setembre.