Per Nadal, Alzira! I en valencià!

La Regidoria de Cultura, a través del Serval, vol visibilitzar el valencià per Nadal.

Durant diversos dies, i a través de diverses activitats. Com ara en els tallers de cuina en valencià, a la plaça Major i per diversos barris. S’ha fet arribar a la ciutadania d’Alzira bosses de tela amb el lema «Per Nadal, Alzira». Que de més a més inclouen, com en altres anys, una sèrie d’il·lustracions relacionades amb les festes nadalenques i el nom que tenen en valencià.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, assenyala que “enguany s’ha fet arribar la campanya directament a la ciutadania. Cosa que ha permés tindre contacte directe amb la gent i així poder acostar a les persones la institució municipal i els seus representants. En unes dates en què la proximitat i el caliu són presents”.

Amb esta campanya, el Serval i la regidoria de Cultura volen fomentar l’ús del valencià. D’una banda mostrant a la gent que encara no el sap, paraules de festa i dolces com són les relacionades amb el Nadal. I d’altra manera fomentar entre la gent que té el valencià com a llengua materna i habitual la identificació amb paraules seues de tota la vida.

Bon exemple d’elles són les que apareixen a la bossa i no parem d’escoltar estos dies. Arbre de Nadal, pastilles de torró, pastissets de moniato, pilota del putxero, betlem, estrenes, nadales, la grossa de Nadal o… Bon Nadal! Perquè el valencià sobretot és això: les paraules que es diuen cada dia.