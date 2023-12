Compra al comerç local del 18 al 23 de desembre i demana la teua entrada per a la Fira de Nadal als estands de la campanya

Un dels principals atractius que té la ciutat en les festes nadalenques és la Fira de Nadal

Un dels principals atractius que té la ciutat en les festes nadalenques és la Fira de Nadal. Que suposa un reclam, no només per als alzirenys i alzirenyes sinó per als veïns dels municipis de la comarca. Per això, un any més, l’Ajuntament d’Alzira enceta la campanya, Per Nadal, el comerç d’Alzira et porta a la fira.

Des de la regidoria de Comerç es llança esta campanya que pretén posar el focus en els visitants que rep la ciutat. Amb l’objectiu d’atraure’ls a realitzar les seues compres en el comerç local i premiar-los amb entrades per a acudir a la fira.

Durant els dies 22 i 23 de desembre, la clientela de les botigues d’Alzira podrà sol·licitar les entrades corresponents en els estands dissenyats expressament per a la campanya. Es repartiran 4000 entrades gratuïtes. Per compres realitzades en els comerços d’Alzira entre els dies 18 i el 23 de desembre. Per compres mínimes de 15€, amb un màxim d’una entrada una entrada per persona.

La regidora de comerç Gemma Alós, ha explicat que “un any més hem volgut impulsar les vendes dels nostres comerciants amb campanyes com esta. Que ajuden a ser un incentiu per a la clientela”.

En els principals punts comercials d’Alzira podrem trobar els estands temàtics identificats amb el lema. “Per Nadal: EL COMERÇ D’ALZIRA ET PORTA A LA FIRA”. On es podran replegar les entrades gratuïtes per a la Fira de Nadal, i a més fer-se fotos per a felicitar el Nadal, ja que es tracta d’un estand “INTERACTIU” realitzat en 3 plànols que crea un efecte de profunditat.

Ubicació dels estands els dies 22 i 23 de desembre a:

La Vila, enfront de l’antic Cine Colón

AC Ferran, J. Pau altura Casal Falla Doctor Ferran

Plaça Major, junt al quiosc

AC Pere Crespí junt a Sierra Street Style

A més, s’instal·larà un estand en l’entrada principal de la Fira de Nadal per a promocionar la campanya entre els visitants de la fira, per tal que facen les sues compres a Alzira.

L’enfocament de la imatge de la campanya ha sigut recrear un escenari de fantasia, on els més xicotets de la casa troben la recreació d’un conte amb escenes que ens transporten a vesprades en família en la fira, plenes de diversió, il·lusió, festa, llums i color.