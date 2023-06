La Societat Europea d’Oncologia Radioteràpica (ESTRO) és l’organització europea més important que aglutina a Oncòlegs Radioteràpics i Físics Mèdics

El doctor Pérez-Calatayud és un dels 50 físics mèdics més rellevants dels últims 50 anys

El doctor José Pérez-Calatayud, responsable de la Unitat de Radiofísica de l’Hospital Unviersitari i Politècnic La Fe. Ha sigut reconegut amb el premi “2023 ESTRO Lifetime Achievement Award” que concedeix la Societat Europea d’Oncologia Radioteràpica (ESTRO) a tota una trajectòria professional.

Aquest reconeixement l’atorga la junta directiva de ESTRO a professionals que han dedicat la seua carrera a l’activitat científica i per la seua participació en comités d’aquesta societat. Pérez-Calatayud suma a la seua trajectòria professional la participació en múltiples comitéser. Als quals ha elaborat recomanacions tant per a la comunitat europea com per a l’americana.

El doctor Pérez-Calatayud, qui ha volgut agrair aquest reconeixement al Servei d’Oncologia Radioterapica de l’Hospital La Fe i al grup de Física Mèdica de la Universitat de València. És un dels 50 físics mèdics més rellevants del món en els últims 50 anys. Segons The International Organization of Medical Physics (IOMP), i se situa, d’aquesta manera. En una prestigiosa llista que inclou il·lustres personalitats que han contribuït al desenvolupament científic i tecnològic de la Medicina.