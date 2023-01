Perilla la contractació de l’aigua en algunes localitats de l’Horta

A pocs dies d’expirar el contracte al Consorci d’Aigües de l’Horta, aquest no ha pres cap mesura a dia de hui. Per tal de tornar a licitar el servici. Degut aquesta situació, tots els partits representats que hi formen part. Sol·liciten una assemblea extraordinària per que els done explicacions de com es donarà el servei de l’aigua a partir del mes de febrer d’enguany. Aquestes han sigut les declaracions de Voro Masaroca, l’alcalde que encapçala aquesta petició dirigida al Consorci.

L’objectiu, es forçar a que l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, actual president del Consorci d’aigües de l’Horta. Convoque l’assemblea general del Consorci, amb caràcter d’urgència, per a que es pronuncia sobre la continuïtat del subministrament de l’aigua als municipis del consorci, a partir del 28 de febrer.

Aquestes denuncies venen de lluny, i son una mostra més de l’opacitat del President del Consorci, Josep Almenar. Aquesta empresa mixta d’aigües de l’Horta, es la responsable del subministrament de l’aigua