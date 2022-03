“Persones de Confiança”d’Alaquàs

Es tracta d’una proposta educativa que va nàixer fa dozte anys i que combina processos d’aprenentatge i de servei a la Comunitat en un projecte a través del qual l’alumnat s’implica en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Els beneficis es destinaran enguany a la població refugiada d’Ucraïna

L’alumnat del Programa de Reforç per a 4t ESO (PR4) de l’Institut Clara Campoamor d’Alaquàs, acompanyat per la tutora Pepa López, ha venut hui dijous 31 de març seus productes al Mercat Municipal. Una iniciativa que forma part de la dotzena edició del projecte educatiu “Persones de Confiança” i que serveix per a la promoció de l’empresa cooperativa.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, la Regidora de Comerç, Sandra Conde i el Regidor de Promoció Econòmica, Jaime Marqués, han visitat l’alumnat en el seu primer dia de venda per tal de felicitar-lo i ajudar-lo en la promoció i posada en marxa d’aquest projecte educatiu creat per tal de fomentar la iniciativa empresarial entre les persones joves. La iniciativa compta també amb el suport de l’Agència de Desenvolupament Local i de l’Associació de Venedores i Venedors del Mercat Municipal d’Alaquàs.

La cooperativa “Persones de Confiança” va nàixer fa dotze anys com una experiència pionera emmarcada dins del projecte educatiu “Empresa i iniciatives emprenedores” realitzat per l’alumnat de 4t ESO del Programa de Reforç de 4t de l’ESO (PR4) de l’institut Clara Campoamor d’Alaquàs posat en marxa per a fomentar la iniciativa empresarial entre els joves.

Es tracta d’un projecte escolar que té com a objectiu principal crear una nova filosofia d’actuació amb l’alumnat i aprendre a ser competents sent útils a les altres persones. Per la qual cosa, utilitza la metodologia ApS, que és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la Comunitat en un sol projecte molt articulat, en el qual els i les participants s’impliquen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Les actuacions de la cooperativa es plasmen en diferents accions, sense ànim de lucre. Per una banda, la venda de productes realitzats pel mateix alumnat i d’altra la compravenda de productes manufacturats. Els beneficis aniran destinats enguany a la població refugiada d’Ucraïna. D’altra banda, el projecte planteja fer un servei a la comunitat. En aquesta edició, el servei es realitzarà enguany a l’Escola Infantil Municipal l’Alqueria d’Alaquàs on l’alumnat col·laborarà en totes les tasques que siguen encomanades a més de preparar un obra de teatre per a les xiquetes i els xiquets.

Aquesta iniciativa ha sigut reconeguda, al llarg de les seues 12 edicions, de manera molt positiva ja que l’alumnat treballa de forma activa i dinàmica sobre necessitats reals de l’entorn aportant solucions pròpies basades en el treball col·laboratiu i cooperatiu en accions útils per a la comunitat.

