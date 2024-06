Picassent acolorix la seua reivindicació per un municipi divers, lliure i respectuós

L’Ajuntament de Picassent s’unix a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ d’este 28 de juny

Una campanya que compta enguany amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, Servicis i Mercat del municipi.

Baix l’eslògan «Picassent, bon comerç i diversitat de gent». La Regidoria de Benestar Social i Polítiques LGTBIQ+ que dirigix Carles Silla. Se suma a este dia reivindicatiu que es farà visible amb els dos milers de ventalls. Que s’han repartit durant tota la setmana a la Casa de Cultura i al Centre de Convivència. Així mateix, amb la finalitat de reforçar esta iniciativa.

Les portes d’alguns edificis i instal·lacions municipals lluïxen un cridaner distintiu multicolor durant tota la setmana. Com ara l’Ajuntament, la piscina municipal, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre altres.

Pel que fa a la programació preparada per a enguany destaca la que va tindre lloc este dimecres a l’Ermita on es va dur a terme un taller per a la confecció d’una bandera amb els colors de la bandera de l’Orgull. A cada participant, se li va fer entrega d’un exemplar del ventall promocional de la campanya d’enguany.

El cinema també té el seu protagonisme en la programació

A més, el cinema també té el seu protagonisme en la programació, ja que el pròxim 4 de juliol, a les 22 h. a l’esplanada de l’Ermita es projectarà la pel·lícula “20.000 especies de abejas”. Cinta guanyadora de tres premis Goya 2024, i que es podrà vore de manera gratuïta.

A estes accions reivindicatives i culturals cal sumar-li una altra de caràcter polític en forma de moció, presentada per l’equip de govern en el ple ordinari del mes de juny i on s’acorda “promoure accions de sensibilització, promoció i educació en diversitat i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ entre la població”, entre altres mesures.

Per part seua, el regidor de l’àrea, Carles Silla, ha volgut subratllar que, “el Dia de l’Orgull és encara molt necessari per a defendre els drets de les persones, fomentant en estos temps tan tensos, el respecte, la tolerància i la diversitat, per a aconseguir d’una vegada una societat lliure d’homofòbia”.