Picassent acomiada Octubre amb una nova edició del Kafre Teatre

Els propers 25, 26, 27 i 28 d’octubre, la Casa de Cultura i la seu de la Societat Artístico Musical acollliran la ja tradicional marató de teatre marcada per la sàtira i l’atreviment

Enguany, amb un cartell de luxe en el que trobem, entre altres, actuacions com “Trenta anys fent el Moniato” de Xavi Castillo ó “La vida es un Rocanrol” a càrrec de El Sevilla.

Només falta una semana i el públic encara està a temps d’adquirir les seues entrades per al Festival Kafre Teatre. Ja siga per a dies solts o bé comprant el pack Kafrebó. El qual, inclou accés a tots els espectacles (excepte al de Xavi Castillo) i una samarreta del Festival.

Les entrades poden comprar-se, bé en la Casa de Cultura en l’horari habitual d’apertura: pel matí de 9:00 h a 14:00 h i de vesprada de 16:00 a 20:00 h. També via online a través de la plataforma Giglon.

Del dimecres 25 d’octubre al dissabte 28

Enguany del dimecres 25 d’octubre al dissabte 28 passaran per Picassent una retafila d’artistes professionals de l’humor i el sarcasme. Amb espectacles on les ganes de passar-ho bé i la diversió es troben garantides amb un no parar de rises. Obrirà el teló d’este icònic Festival l’Escola Municipal de Teatre, el dia 25 a les 20:00 h a la Casa de Cultura amb el seu espectacle The Rocky Horror Show. En el que terror i humor van de la mà per fer-nos tremolar de risa.

El torn de Pot de Plom/Xavi Castillo serà el dijous a les 20:00 h. Quan l’actor alcoià fara un repàs a tota la seua trajectòria artística amb l’espectacle “Trenta Anys fent el Moniato”. Pathetic Show, amb la posada en escena de “Una gran liebre”. Actuarà el divendres 27 a les 20:00 h amb un espectacle d’humor satíric basat en els espectacles de varietés.

Per altra banda, a la seu de la Societat Artístico Musical, ubicada en el carrer Nou, tindrà lloc “La Barca”. De la companyia de teatre La Larvària, la qual ens farà reflexionar amb humor sobre la gravetat de la sequera. I el dissabte 28 d’octubre serà el torn de El Sevilla. Qui actuarà a la Casa de Cultura amb el monòleg “La vida es rocanrol”, el retrat d’una vida autèntica de rocker. A més, el mateix dissabte, a les 23:30 h també a la seu la Societat Artístico Musical, es podrá gaudir del directe de la Karaoke Rock Band. Amb un repertori de més de 100 cançons on el ritme i l’humor es troben assegurats amb la participació del públic.