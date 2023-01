Picassent aprova el pressupost municipal de 2023

Aprovat el pressupost municipal de 2023 amb grans inversions que continuaran transformant el municipi

Picassent continua caminant cap a la sostenibilitat

Amb un pressupost en el que a més de donar prioritat a l’Ocupació i les Ajudes Socials s’inclouen projectes d’envergadura. Gràcies a les ajudes econòmiques que arriben d’Europa

La Corporació Municipal en la sessió plenària del passat mes de desembre va donar llum verda al pressupost municipal 2023. Amb els vots a favor del PSPV-PSOE i en contra del PP, Compromís, Ciudadanos i Unides Podem. Uns comptes que responen a la quantitat de 21.512.220 euro. Tant per als ingressos com per a les despeses, i que comporten un increment del 16,39 % respecte a l’any 2022.

És un dels pocs municipis d’Espanya de més de 20.000 habitants amb deute zero.

Picassent continua disfrutant d’una economia totalment sanejada. És un dels pocs municipis d’Espanya de més de 20.000 habitants amb deute zero. Des de l’any 2017 i en el que cada veí i veïna tenen menys càrrega impositiva que la mitjana autonòmica i nacional. I així continuarà sent perquè per al 2023 no es té previst l’augment de cap impost. Es mantenen les bonificacions dirigides a famílies nombroses, també en llicències d’obra per instal·lació d’energia solar, així com també en l’IBI, activitats culturals, esportives, etc.

L’Ocupació i el Benestar Social continuen sent prioritaris

Per altra banda, l’Ocupació és una de les prioritats i en este sentit, destacar que l’Ajuntament per a enguany crea el seu propi Pla d’Ocupació municipal. Finançat amb fons propis, dirigits a persones menors de 35 anys. I també es compta amb la posada en marxa dels Tallers d’Ocupació “Gestió Dona” i “Forjant Picassent”. Amb una subvenció de mes de 800.000 euros dirigit a la formació de 30 persones en administració i forja. Així també és de vital importància continuar treballant per la sostenibilitat social. D’esta manera es manté la quantitat de 950.000 euros previstos per a transferències corrents en l’àrea de Serveis Socials. Dels quals, més del 30 % van destinats a ajudes socials(ajudes al lloguer, alimentació, despeses en llum i altres subministres etc.) que en 2022 han arribat a mes de 300 famílies de Picassent.

Una aposta ferma per les inversions que milloraran la qualitat de vida de les persones

“Enguany tindrem un pressupost d’inversions de 12 milions d’euros. Picassent a poc a poc ha anat transformant-se en estos últims anys i en 2023 farà un important salt qualitatiu tant en l’àmbit d’infraestructures educatives. Com d’accessibilitat d’espais públics i construcció de nous edificis municipals”, afirma Quiles.

Les obres del col·legi nº 4, dins del Pla Edificant, es preveu que estiguen finalitzades per al curs que ve. Així mateix ocorre amb la reforma integral del CEIP Sant Ignasi de Loiola. A més, amb fons europeus de l’EDUSI i la Diputació de Valencia, un total de 1,1 milions d’euros. En este 2023 es portarà a terme la III Fase i última del projecte de reforma de l’Ermita i el seu entorn, la qual, comprèn la reurbanització de la part central dels carrers Jaume I, Calvari i Dr. Soler.

Construcció de l’edifici “Espai Obert”

Per altra banda, amb fons d’estes dos institucions també es portarà a terme la construcció de l’edifici “Espai Obert”. El qual compta amb una dotació de prop de 900.000 euros, i es destinarà a albergar les activitats des col·lectius joves de Picassent. També està prevista la finalització de l’edifici de l’OAC de Serveis Socials.

Continuant amb l’objectiu d’aconseguir un “poble per a les persones”. Picassent millorarà l’accessibilitat i mobilitat en els seus espais públics finalitzant projectes com ara la reurbanització del c/ La Séquia, c/ Sant Joan de Ribera i c/ Canonge. Així també està pressupostada la creació de nous carrils bici. A més, l’Ajuntament acaba de comprar dos grans solars que es destinaran, la major part d’ells, a la creació de 300 noves places d’aparcament públic i gratuït.

Europa com a motor de transformació

L’arribada d’ajudes d’Europa gràcies a l’aprovació de diversos projectes i altres dels que s’està pendent d’aprovació. Farà que el municipi continue creixent en benestar i qualitat de vida per a la ciutadania. “Unes ajudes que comporten un gran treball previ d’establiment d’uns objectius, recerca i presentació de projectes, complir amb els terminis, entregar la documentació correctament, etc..”– .Explica l’edil d’Economia i Hisenda.

Així, dins del PIREP ( Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales) han sigut aprovats 800.000 euros que es destinaran a la rehabilitació de l’antic magatzem municipal. I dins del Pla de Millora de Barris i el seu entorn, també amb fons europeus, es compta amb una dotació de més de 2,5 milions d’euros per a la rehabilitació del Grup de vivendes Verge de Vallivana i les Torres Verge del Carmen.

L’objectiu de ser un poble de “zero emissions”

Inversions que venen a sumar-se a les que ja estan en marxa per fer un Picassent més sostenible i continuar caminant cap a l’objectiu de ser un poble de “zero emissions” , així a la millora en l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, s’uneix ara la dels edificis públics i l’impuls a la creació de comunitats energètiques per aconseguir disminuir l’impacte que està tenint la pujada del preu de l’energia.

“En definitiva, tenim un potent Pla d’Inversions en marxa que es vorà culminat en els propers anys i que farà de Picassent un referent en mobilitat, eficiència energètica i habitabilitat ”, conclou el regidor Francisco Quiles.