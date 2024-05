Picassent celebra una renovada Fira del Comerç i la Tapa 

12 comerços i 15 bars i restaurants conformen l’escaparata de la huitena edició d’esta fira que tindrà lloc al municipi el 31 de maig, 1 i 2 de juny

Divendres, serà el tret d’eixida a les 20 hores

La Regidoria de Comerç i Mercat amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent. Ultima ja els preparatius per a esta cita anual amb el sector comercial i hostaler del nostre poble, que s’ubicarà a la plaça del Mercat i al carrer Gómez Ferrer este cap de setmana.

Divendres, serà el tret d’eixida a les 20 hores. Els stands de comerç romandran oberts fins les 22 h. i els de la tapa fins les 00 h. Durant la jornada de dissabte, el comerç amplia el seu horari de 10 a 14 h. i de 19 a 22 h. i la Tapa de 12 a 15 h. i de 19 a 00 h. I ja diumenge, els stands de comerç obriran d’11 a 14 h. i de 19 a 21 h. Esta serà l’última jornada del cap de setmana per delectar-se el paladar amb les tapes, de 12 a 15 h. i de 19 a 22 h. El preu de la beguda serà d’1’50 € i el de la tapa, a 2’50 €.

Les novetats

Enguany, la cita ha vist renovada la seua imatge a través de l’edició d’un cartell promocional i també el catàleg on poden consultar-se totes les tapes, els comerços participants i totes les novetats d’enguany.

Una altra de les novetats més destacades d’esta huitena edició és la instal·lació d’una zona d’oci al recinte, amb música, dj’s i molta festa fins les 3 de la matinada. En ella, s’ubicarà també el Punt Violeta, que estarà coordinat per la Regidoria d’Igualtat.

Activitats i tallers per a tots els públics

La Fira, com a punt de reunió i trobada també per a l’oci i l’entreteniment, oferirà tota una programació variada per a tots els públics. Divendres, de 20:30 a 22:30 h. tindrà lloc un taller de cocteleria sense alcohol amb degustació, organitzat per la Regidoria de Sanitat i la UPCCA. Li seguiran dissabte un taller de lettering a càrrec de la Papereria Nord i un taller versat en la petjada de carboni organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal, que compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Ja diumenge, la Regidoria d’Igualtat oferirà el taller «Juga-conte Sirenes» amb Tita the clown per a xiquetes i xiquets d’entre 3 i 6 anys. Tancarà la programació Laura Carrasco, amb el taller «Rimando, rimando vamos meditando», de la mà de la Papereria Nord.

Vota el teu stand i tapa preferida

Totes les persones que ho desitgen podran votar el seu stand i la seua tapa preferida mitjançant la butlleta adjunta que hi trobaran al catàleg de la Fira, del qual s’han repartit 8.500 exemplars, i dipositar-la en les bústies de votació que s’instal·laran al recinte.

L’edil de l’àrea, Leticia Hernandis, apunta que, “Esta Fira representa una oportunitat magnífica perquè els comerços i locals de restauració de Picassent es donen a conèixer al conjunt de la ciutadania. Hem detectat que, a nivell comercial, el nostre municipi s’organitza en dos zones perfectament diferenciades. En conseqüència, gran part de la població d’una zona desconeix allò que l’altra ofereix. Esperem que la Fira actue com a nexe d’unió entre ambdues”.

A més, continua, “Estic especialment orgullosa de poder comptar amb comerços i restaurants que han obert les seues portes recentment. La Fira també deu suposar un trampolí per a elles i ells. Són persones valentes que aposten per obrir un negoci, amb totes les dificultats que això comporta, i els anem a oferir tot el nostre recolzament”.

Tota la informació de la Fira pot consultar-se a la pàgina web municipal, www.picassent.es