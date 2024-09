Picassent culmina les seues Festes Majors amb un èxit de participació

La ciutadania viu 12 dies on la devoció, la tradició, la cultura i l’espectacle s’han entremesclat per celebrar les Festes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe.

A Picassent, el mes de setembre és sinònim de Festa Major. Carrers, places i avingudes s’han omplit de música, d’espectacle, de devoció i de tradició.

Els col·lectius i les associacions han mostrat sobradament el millor que tenen. Han sigut també dies d’obrir les portes a la Cultura en totes les seues expressions, temps de compartir experiències i aportar diversitat, alegria i riquesa.

Joves i majors han demostrat la seua estima pels arrels i costums, per la tradició participant per fer més grans les seues Festes Majors. Els xiquets i les xiquetes han contagiat amb la seua innocència i il·lusió les ganes d’assaborir tot el dia al màxim, com només elles i ells saben fer les coses.

Totes i tots han sigut protagonistes i públic, compartint aplaudiments en els espectacles, salutació als carrers, admirant i sentint tot el que ha ocorregut estos dies al seu estimat poble.

Les Festes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe són l’oportunitat única de formar part dels millors somriures, emocions, trobades i converses, de tastar el millor de la vida: els moments compartits. I això, estos dies, a Picassent ha quedat ben demostrat.

Segons ha manifestat el regidor de Festes, Jaume Sobrevela, «Hem celebrat les Festes Majors amb una participació de rècord, atenent totes aquelles qüestions per posar tots els mitjans necessaris perquè els actes s’hagen celebrat amb total normalitat. Picassent s’ha bolcat en les seues Festes Majors».