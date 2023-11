L’adjudicació de les ajudes és directa, de 400 euros per sol·licitant, i tenen com a objectiu donar suport a les famílies monoparentals en situació de vulnerabilitat

Un any més, l’Ajuntament de Picassent ha tret la convocatòria d’Ajudes a Famílies Monoparentals.

Una iniciativa de la regidora de Benestar Social amb la que es pretén ajudar a les famílies composades per un únic adult. Amb capacitat d’aportar ingressos a la unitat familiar – i uno o diversos descendents ja siguen biològics o adoptius.

Segons el regidor de l’àrea, Carles Silla, “amb estes ajudes volem facilitar el manteniment de les famílies monoparentals amb baixos ingressos.

L’administració pública està per protegir i prioritzar el benestar de les famílies i sobretot si es troben en una situació vulnerable. I més en context social com el que estem vivint amb la pujada dels lloguers, els subministres, les despeses en alimentació, etc.”

El total de la partida pressupostària municipal dedicada a estes ajudes és de 10.000 euros. Així, l’asignació per famílias es de 400 euros, de manera individual i única. El termini per sol·licitar-la finalitza el proper dimecres 15 de setembre.

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el registre general de Serveis Socials, al carrer Pintor Segrelles 26.

Al tractar-se d’una concessió directa, les persones sol·licitants hauran d’aportar correctament la informació que s’especifica en les Bases, entre ella, el carnet de família monoparental expedit per la Generalitat Valenciana, o que estiga en procés de tramitació. Altre del requisits principals és que els ingressos de la família no han de superar una renda per càpita de de 17.370,60 euros anuals.