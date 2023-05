El ple municipal aprova una modificació de crèdits finançats amb remanents de Tresoreria per valor de 1.711.000 euros

D’esta quantitat, que ve a incorporar-se a l’actual pressupost municipal, més d’1 milió d’euros seran destinats a inversions que milloraran la vida del municipi.

El passat 18 de maig es va celebrar l’últim ple extraordinari de la legislatura 2019-2023. En el qual, es va aprovar una modificació de crèdits extraordinaris per valor de 1.711.000 euros.

Més d’1 milió d’euros es dedicaran a inversions. Entre elles, cap destacar el reasfaltat de camins rurals com són els de Corral de Sensi, Fontcalent, Font de Gegant, Cantera, Caseta de Vigo, Canyaeta de Muñoz y la carretera de l’Omet. Actuacions que es portaran a terme a amb una inversió de més de 400.000 euros. Així mateix, està previst actuar sobre l’adequació del paratge natural Clot de les tortugues. Lloc molt visitat, sobretot per les famílies i totes aquelles persones que volen disfrutar de la natura, especialment els caps de setmana i dies festius. D’esta manera, a la zona recreativa es té prevista la construcció de nous serveis com paellers, zones de descans, etc, tota esta dotació, amb un valor de 143.000 euros.

A més, s’ha creat un partida de 120.000 euros per continuar amb el programa municipal d’adquisició de vivendes socials destinades a famílies vulnerables. Una inversió que incrementarà, almenys, en 3 vivendes les de propietat municipal.

Altres inversions que s’han aprovat són: la instal·lació d’una àrea de jocs en la zona de l’AUMA. L’adquisició de nous contenidors de superficie per millorar el servei de recollida de residus reciclables i la construcció d’un col·lector de pluvials en el carrer Carles Albors.