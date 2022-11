Picassent engega el repte de constituir la primera Entitat de Gestió i Modernització entre les seues àrees industrials

A iniciativa de l’Ajuntament, que va contractar el servei de l’empresa FEPEVAL, s’està impulsant la constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon Industrial Canyada de Codonyers, per això ha tingut lloc una reunió per conèixer de primera mà els avantatges d’adaptar-se a la llei valenciana d’àrees empresarials de cara la modernització i millora de competències dels espais industrials.

Després d’una primera reunió mantinguda entre l’Ajuntament i diverses empreses del Polígon Industrial de Codonyers que estaven disposades a formar part de la Comissió Promotora, ha tingut lloc la primera assemblea informativa sobre la constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) Canyada de Codonyers, un pas endavant per millorar la competitivitat del sector industrial picassentí. Més de 30 empreses han participat en este encontre, les quals, en principi han mostrat la seua predisposició a formar part d’este projecte, organitzat per la regidoria d’Àrees Industrials i en el que s’ha presentat la Comissió Promotora.

En l’acte ha participat l’alcaldessa, Conxa García, junt a la regidora d’Urbanisme, Lola Albert i a través de la Federació Valenciana de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), encarregada de la creació i assessorament d’este projecte, s’ha comptat amb les ponències destacades de Diego Romà, gerent de FEPEVAL, i de Manuela Pedraza, gerent de l’EGM del Parc Tecnològic de Paterna, qui ha exposat la experiència del seu funcionament.

A més, entre els nombrosos assistents, han estat les empreses del Polígon Industrial de Codonyers que ja han constituït la Comissió Promotora: Atalant Europe S.L, Avatecna S.L, Dymsa Ingenieria S.L, Inves Majami S.L, AJP Seguridad S.L, Servinet Siglo XXI S.L y Accolade Val S.L .

Durant la sessió s’ha parlat dels nombrosos beneficis que té el fet de que les empreses es constituïsquen en una EGM, entre ells, el poder optar a ajudes procedents de les administracions públiques, com per exemple, les subvencions de l’IVACE. A més, ser una EGM fa que el polígon industrial al que es pertany adquirisca la classificació d’àrea industrial avançada, categoria atorgada per la Generalitat Valenciana, el que suposa una major qualificació i increment del valor del sol industrial de les empreses allí ubicades.

“Des de l’Ajuntament creguem que és molt important que es faça l’EGM. Volem mostrar el nostre suport al sector empresarial, sempre generador d’ocupació i prosperitat. Creguem que és important promoure l’associacionisme del sector empresarial per poder tindre una interlocució rica i fluïda i aprofitar les sinèrgies entre els associats, així com adaptar-nos a la Llei 14/2018 de 5 de juny de la Generalitat Valenciana”, ha afirmat l’alcaldessa, Conxa García.

Des del consistori s’ha mostrat la voluntat municipal i l’interès de que esta sessió siga un punt de partida de cara a la implantació de les EGM en la totalitat de les àrees industrials del municipi.