Els nous treballadors i treballadores han sigut rebuts al Saló de Plens per l’alcaldessa i la regidora d’Ocupació. Estaran contractats durant 1 any a jornada completa.

L’Ajuntament de Picassent ha contratat un total de 13 persones a través de l’Agència de Desenvolupament Local, les quals formen part dels programes EMPUJU i EXPLUS, tots dos subvencionats per LABORA, el Servei Públic d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana.

La contractació és per un període d’un any a jornada completa

L’alcaldessa, Conxa García, i la regidora d’Ocupació, Leticia Hernandis, els han rebut al Saló de Plens per donar-los la benvinguda i animar-los en este nou camí d’aprenentatge dins de l’Administració Local. En paraules de la regidora d´Ocupació Leticia Hernandis: “ Esperem que este període vos aporte l´impuls necessari perquè, en acabar el vostre contracte, pugueu trobar un nou lloc de treball estable i amb unes bones condicions, ja siga a una empresa privada o, per què no, a una entitat pública”.

El Programa EXPLUS té com a objectiu la contractació de persones desocupades amb una edat mínima de 30 anys perquè presten un servei dins de l’Administració Local. En este cas, l’Ajuntament ha rebut un total de 133.052,78 €, el qual, ha servit per contractar 2 auxiliars administratius, un d’ell està treballant en la Policia Local i l’altre en l’Oficina Tècnica, lloc on també s’ha incorporat 1 arquitecte tècnic dins el mateix Programa. Completen els perfils de l’EXPLUS: 1 llicenciat en ADE, qui dona suport a la Viceintervenció i 1 llicenciat den Dret, incorporat al departament de Tresoreria.

Per altre banda, amb l’EMPUJU s’han contractat 7 persones desocupades menors de 30 anys: 2 auxiliars administratius, un d’ells treballa a les oficines del Poliesportiu Municipal i l’altra persona al departament de Secretaria-Personal. A més, es compta amb 1 monitor d’activitats físiques, també al Poliesportiu i 4 peons polivalents, que passen a donar suport a la Brigada dins dels Serveis Municipals. La subvenció rebuda per l’Ajuntament per a este programa ha sigut de 117.266,78€.