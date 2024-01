Picassent i la Generalitat es reuneixen per agilitzar l’el·liminació dels passos a nivell del terme

En la reunió de l’ajuntament i el secretari autonòmic d’Infraestructures es concreten les millores en els accessos al municipi des de Torrent i l’entorn del barri de San Ramón

L’alcaldessa de Picassent, Conxa García, i la regidora d’Urbanisme, Lola Albert. Junt a personal tècnic del consistori han mantés una reunió amb el secretari autonòmic d’Infraestructures i Transport, José Vicente Dómine. A fi de tractar i agilitzar algunes de les actuacions pendents per part del govern autonòmic en el municipi.

En concret s’analitzà l’estudi realitzat per la Conselleria per a la supressió de dos passos a nivell. A més de la millora de l’accessibilitat en el tram Picassent-Torrent de la infraestructura ferroviària. D’executar-se este plantejament s’el·liminaria tant el pas a nivell de San Ramón com el del Realón. Realitzant-se a la vegada un pas superior que donara accés al barri de San Ramón de manera més còmoda i segura que en l’actualitat.

També es portaria a terme una zona d’aparcament junt a l’estació de San Ramón

A més, amb este projecte es portaria a terme també una zona d’aparcament junt a l’estació de San Ramón a fi de millorar la intermodalitat d’este baixador en benefici tant del veïnat del barri com dels potencials usuaris de la zona.

A estes actuacions se sumarien els treballs en el camí de Torrent a Picassent. Amb actuacions en la calçada per millorar la seua seguretat i la reposició de la via pecuària coneguda com “vereda del Realón a Picassent”.

En la reunió en la conselleria, l’ajuntament traslladà al govern autonòmic les inquietuds i reivindicacions dels veïns i les veïnes del barri de San Ramón. Que afectaría tant als accessos al barri com a la seguretat relacionada amb la via ferroviària.

Per a l’alcaldessa “era un encontre pendent per conéixer la proposta de la Generalitat i tractar de que s’inclogueren estes reivindicacions veïnals. Que faran que quan s’execute el projecte un barri més segur i millor comunicat tant per carretera com per transport públic”.

La representació municipal també s’interessà pel final de les obres de la passarel·la ciclopeatonal de l’Omet. Que segons indicaren des de la Conselleria està pendent d’un modificat del projecte per reprendre les obres i finalitzar-les definitivament el més prompte possible.