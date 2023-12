Picassent inicia la renovació de l’entorn de l’Ermita

La actuació en el cèntrics carrers Jaume I i Calvari comptarà amb un pressupost de 1, 3 milions d’euros i un temps previst d’execució de 7 mesos.

Una vegada finalitzades les obres de reurbanització de l’esplanada de l’Ermita i la plaça Ausiàs March, ja està marxa la 3ª y última fase el projecte “Intervenció Urbana per a la remodelació de la plaça l’Ermita i plaça Ausiàs March i el seu entorn”. Una actuació que amb este remat pretén fer de Picassent un poble més accessible per a les persones aportant una unitat paisatgística en el cor del municipi.

Està previst que l’obra dure fins al pròxim estiu. Anirà executant-se per fases i en tot moment es comptarà amb la senyalització adequada per indicar al veïnat la corresponent regulació del trànsit. L’objectiu és millorar les condicions dels paviments dels carrers que envolten la plaça de l’Ermita, així com també les condicions de senyalització vial, a més de la renovació de la xarxa d’aigua potable i altres intal·lacions.

Execució per fases

Les obres s’han iniciat partint des del carrer Morella en direcció a la Plaça de l’Ajuntament, amb la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials per tal d’evitar l’acumulació d’aigua en tota la zona en cas de fortes pluges. Així mateix es té prevista la instal·lació de tota una tuberia nova d’aigua potable. A més, podran diferenciar-se dos zones d’actuació: una primera fase des de el cantó del c/ Jaume I amb c/ Morella fins la zona de la font de l’Ermita, per continuar posteriorment des d’este punt fins el cantó amb el c/ Mig.

Un espai més accessible seguint els criteris de sostenibilitat

A poc a poc els voltants de l’Ermita aniran transformant-se en una zona on el vianant guanye espai però al mateix temps tenint en consideració una adequada regulació del transit i previsió de llocs d’aparcament. Així, l’actual carretera serà d’un únic sentit: de pujada, partint des de l’entrada del pont en sentit cap a l’estació de tren. D’esta manera, es podrà comptar amb unes voreres més amples que comportaran una major seguretat i accessibilitat, passant de les actuals que són en la majoria dels casos d’1,50 m d’amplària, a comptar amb 4,50 m, inclús arribant a 9,74 m en una de les zones del c/ Calvari.

També es disposarà de mobiliari urbà: noves lluminàries i bancs de formigó blanc que aniran en consonància amb els ja instal·lats a l’Ermita, que al mateix temps serviran de contenció a les jardineres. A més, es comptarà amb la distribució de papereres i zones enjardinades, tenint en compte la presència d’alcorques que albergaran vàries desenes d’arbres.

Pel que fa a les zones d’aparcament, estan previstes al voltant d’unes 30 places en total, entre la part alta del carrer Calvari i la part baixa de l’Ermita, a més de la instal·lació de 12 aparcabicis.

L’alcaldessa, Conxa García, ha destacat “la importància de d’esta obra que ve a completar la renovació del centre neuràlgic i social del poble, i així aconseguir recuperar més espai per a les persones i la seua qualitat de vida”.