Picassent obri un nou centre per a la Infància i la Joventut

El Centre Jove ocupa un espai de més de 300 metres quadrats al Poliesportiu municipal.

En esta vesprada es dona el tret d’eixida a tota una programació variada que contempla tallers, multi jocs, activitats i moltes altres coses

«El Caliu» és el nou espai per a la Infància i la Joventut de Picassent que ha obert hui les seues portes al Poliesportiu municipal. Amb una superfície útil de 355,60 metres quadrats, este centre es troba dividit en dos zones. Compta amb diverses aules, banys i espais per l’emmagatzematge. En definitiva, amplis espais i zones enjardinades per al desenvolupament d’activitats i tallers per a l’oci i l’entreteniment. L’horari serà, de dilluns a dissabte, de 17 a 20 h.

L’obra, que ha tingut un cost total d’1.027.000 € ha estat finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE. El Pla d’Inversions de la Diputació de València 22-23 i fons propis de l’Ajuntament.



L’acte institucional d’obertura, ha comptat amb la presència de la directora general de Família, Infància i Adolescència, Elena Albalat, l’equip de govern i diversos regidors i regidores de la Corporació municipal. Així com també una nodrida representació de les associacions i col·lectius del municipi.

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, s’ha mostrat molt satisfeta del resultat d’este projecte innovador pensat per a la infància i la joventut, ja que «este lloc, en ple Poliesportiu municipal, tindrà un protagonisme en les famílies i en els joves del poble a través de tota una programació variada. Un lloc d’entreteniment, de formació, de trobada, de creixement. Tot això serà El Caliu».

Per la seua banda, la regidora de les àrees d’Infància, Adolescència i Joventut, Raquel Hervás, ha manifestat que, «Hui, a Picassent, donem un pas endavant per continuar mantenint eixe segell tan important i reconegut per UNICEF com és el de Ciutat Amiga de la Infància. Espais com este enriqueixen més la nostra aposta per la Infància i la Joventut del nostre poble».

Programació especial

A partir d’esta vesprada, «El Caliu» acull una festa de benvinguda per a totes les persones que vulguen visitar el recinte, així com també durant el cap de setmana, hi haurà un taller de cuina, diverses sessions amb els programes municipals «Destrellats», «Oci en Família» i «Creixem Junts».