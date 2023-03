El Centre de Convivencia de Picassent va organitzar el passat dilluns 13 de març un Berenar amb Bunyols de carabassa i xocolate per als majors de la localitat

El acte es va aprofitar per realitzar la cremà de la falla realitzada pels majors del centre de Convivencia. Tota una jornada d’agermanament per als majors de Picassent, localitat l’ajuntament de la qual aposta molt per les persones de la tercera edat.