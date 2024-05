Picassent podrà visitar la seua Torre d’Espioca

La Torre d’Espioca és patrimoni de Picassent. Esta torre vigia, que data del segle XI, podrà visitar-se a partir del mes de juny.

Així ho va manifestar l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, durant la celebració de la Festa Estellés fa només uns dies als peus del monument.

Així, cada últim dissabte de mes, totes aquelles persones que vulguen visitar-la, les places són limitades a 50 per jornada, podran inscriure’s a la Casa de Cultura o a la pàgina web de l’Ajuntament.

Este programa de visites, també s’oferirà a associacions i centres escolars amb l’objectiu de donar a conèixer este monument, l’únic vestigi visible que coneixem de l’antiga alqueria d’Espioca i que va formar part durant molts segles de la xarxa defensiva de València.

El calendari de visites s’estrena el pròxim 29 de juny i coincidirà sempre, en l’últim dissabte de cada mes, en horari de 10 a 12 hores del matí. Les inscripcions es realitzaran a partir del 3 de juny, presencialment a la recepció de la Casa de Cultura o a través del telèfon 96 123 58 59. Així, s’establiran dos torns, un a les 10 h i l’altre a les 11 h. amb un màxim de 25 persones per torn.

Segons el regidor de les àrees de Cultura i Patrimoni, Jaume Sobrevela, «L’objectiu d’estes visites és fer partícip a la ciutadania i donar a conèixer el principal emblema del nostre patrimoni històric, ajudant així a la seua divulgació i promoció. Amb esta iniciativa es culmina el llarg treball de rehabilitació i restauració portat a terme al monument mentre continuem amb les gestions perquè els treballs es porten a terme ara a l’entorn de la torre».

Recordem que l‘Ajuntament de Picassent va aconseguir signar l’any 2018 un conveni amb les famílies propietàries per a la cessió dels terrenys on s’ubica la Torre. A partir d’este moment, el municipi va encetar un moment històric per a la seua restauració, mitjançant la qual els treballs han permès, entre moltes altres coses, l’accés al seu interior i pis superior.

El monument, que forma part de l’inventari general del Patrimoni Cultural Valencià de la Generalitat Valenciana, compta també amb la denominació BIC, [ Bé d’Interés Cultural], i es troba baix la protecció de la Declaració genèrica del Patrimoni Històric Espanyol.