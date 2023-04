Picassent posa en marxa el cens d’ADN caní

Una actuació amb la que se pretén principalment millorar la convivència ciutadana, aconseguir un poble més net i sancionar les conductes incíviques.

Picassent s’ha unit a les localitats de la comarca de l’Horta Sud pel que fa al funcionament del registre d’ADN caní. Una iniciativa de la Mancomunitat Intermunicipal. Que ha disposat la creació d’un registre censal caní comarcal per tindre identificats a tots els gossos dels municipis que la conformen.

D’esta manera, ja s’han portat a terme les primeres sessions de formació al funcionariat, així com les proves de les primeres recollides de mostres.

Les persones que encara no han registrat la seua mascota han de fer-ho a través de la pàgina web habilitada per la Mancomunitat de l’Horta Sud. Este tràmit té un cost de 36,40 euros que s’ha de pagar amb targeta. Durant el procés, després de complimentar el formulari adient, la Mancomunitat facilitarà un codi per realitzar la prova. Amb aquest document, s’haurà d’anar a una de les clíniques veterinàries adherides a la campanya perquè es realitze la prova genètica a l’animal i s’incloga en el cens.

“Este cens genètic té molts avantatges, però sobretot permet identificar a l’animal de manera única i suposa una veritable aposta pel benestar i contra el maltractament animal”. Afirma l’alcaldessa, Conxa García.

A més, el registre censal caní millora la convivència entre gossos i ciutadania ja que està comprovat per altres municipis, que ja el tenen en marxa, que s’obté una reducció del 80 % dels excrements abandonats de mascotes en la via pública. D’esta manera, s’aconsegueix un poble més salubre i net. Per altra banda, també en cas de pèrdua o robatori de la mascota, la petjada d’ADN pot contribuir notablement a la seua recerca.