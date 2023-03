Picassent recorda el passat de les seues falles amb una exposició fotogràfica

L’ajuntament de Picassent en col·laboració de les comissions falleres de la localitat. Ha acomplert una tasca de recopilació de fotografies de les festes majors de la localitat.

Una iniciativa molt ben acollida per tots els ciutadans, ja que la seua principal funció és ajudar a la preservació de les tradicions locals, així com fer conéixer als més joves com van ser els orígens d’aquestes.