Picassent signa en Delegació de Govern els Acords per a la Rehabilitació de Barris

La signatura ha tingut lloc davant la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ja que els acords es troben emmarcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea. Gràcies als fons europeus Next Generation EU, Picassent millorarà la qualitat de vida de les persones i dels barris objecte de la subvenció.

L’alcaldessa de Picassent, Conxa García, ha assistit a l’acte de signatura dels Acords per a la Rehabilitació de Barris (Entorns Residencials de Rehabilitació Programada). Entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana i cadascú dels Ajuntaments, un pas més endavant per a l’inici del projecte de rehabilitació del Grup de Vivendes Verge de Vallivana i les Torres Virgen del Carmen.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (2021-2026)

Els Acords es troben emmarcats dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (2021-2026), finançat per la Unió Europea a través de fons Next Generation EU. Per això, la signatura ha tingut lloc en la Delegació del Govern de València. I ha estat presidida per la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En ella han participat els 23 municipis de la Comunitat Valenciana els projectes dels quals han sigut aprovats. Un total de 82 milions d’euros aniran destinats als municipis de la província de València. En el cas de Picassent, cap recordar que la inversió supera els 3 milions d’euros.

Exclusivament a la rehabilitació de les vivendes es té previst dedicar més de de 2.600.000 euros. El que suposa un cost de 40.000 euros per vivenda. Una actuació que suposarà un estalvi energètic que superarà el 60 % degut a que inclou, entre altres aspectes, l’aïllament de les façanes, la reforma dels elements comuns, la instal·lació de plaques fotovoltaiques, etc… A més, s’inclouen millores significatives en el tema de l’accessibilitat, com és per exemple la col·locació d’ascensors en els edificis. Així mateix, es dedicarà una inversió de 300.000 euros a la reforma integral de l’entorn.