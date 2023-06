Durant tot el cap de setmana, milers de persones s’acostaren pels diferents stands instal·lats a la plaça del Mercat i el carrer Gómez Ferrer

Picassent ha acollit una nova edició de la Fira de la Tapa i el Comerç. La setena, que ha comptat amb la participació de 31 establiments del sector comercial i hostaler del municipi.

Així, divendres per la vesprada, es va donar el tret d’eixida a esta mostra de sabors i productes de proximitat per mostrar el gran potencial que tenen estos sectors a la localitat.

A més, també es varen portar a terme els actes culturals de les Festes de la Miraculosa que varen haver-hi de suspendre’s l’últim cap de setmana de maig per les pluges. Com ara, la cordà amb l’Associació Cultural i Festera «El fugidor», la dansà amb el Grup Cultural Ball de Bastonots, el concert tribut a Raphael, Nino Bravo i Camilo Sesto i Beatles for kids per al públic infantil. Bajoqueta Rock tancava la programació d’actes dissabte per la nit a la plaça del Mercat amb la Societat Artístico Musical Picassent.