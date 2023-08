Pinedo Celebra 140 Anys de les Seues Corregudes de Joies Amb un Ambient Sense Precedents

Tradició Viva: Genetes i Amazones de Tota la Comunitat Convergeixen a la Platja de Pinedo

Reconeixement a la Tradició: Des de Festa d’Interès Turístic Provincial a la Postulació com a Bé d’Interés Cultural

Pinedo torna a ser l’epicentre de la tradició amb les seues Corregudes de Joies, un esdeveniment que fa ressonar els cascos dels cavalls en l’arena de la seua platja. Celebrades des de fa 140 anys, aquestes carreres a cavall atrauen a participants i espectadors de tota la regió en una festa que combina esport, tradició i cultura.

Antigament, els homes de l’horta competien en aquestes carreres amb un objectiu ben clar: aconseguir la joia, un mocador de seda posat sobre una corona de llorer. Aquest símbol, més que un premi, era un regal carregat d’amor i tradició que es donava a la dona estimada un cop finalitzada la carrera.

Enguany, la competició s’ha diversificat i es veu reflectida en la participació de dues dones i deu homes procedents de diverses localitats com Pinedo, Beniparrell, Sueca i Cullera. La carrera, que té una longitud de 700 metres, posa a prova l’habilitat i la resistència tant de genetes com d’amazones en un entorn únic i carregat d’història.

El 2022 va ser un any significatiu per a aquesta festa, ja que les Corregudes de Joies van ser reconegudes com a Festa d’Interés Turístic Provincial per la Generalitat. Aquest reconeixement no només destaca la seua importància cultural, sinó també els valors d’esforç, respecte al medi ambient i als animals que promou l’esdeveniment. A més a més, l’Ajuntament de València ha mostrat el seu suport total, amb la esperança que la festa siga aviat declarada Bé d’Interés Cultural per la Generalitat, reconeixent així el seu valor històric i cultural per a tota la Comunitat Valenciana.