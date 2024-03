L’empresa de l’Olleria emprarà 128,5 kg de pólvora per a recordar també a les famílies valencianes que van emigrar a Amèrica

El balcó de l’Ajuntament acull, en el sèptim tret, el món de l’economia social, l’esport inclusiu, la ciència, el teatre i el cinema

I al sèptim dia li va arribar el torn a la pirotècnia Nadal-Martí. Fileres de trons del número 6, embolicats en paper fúcsia i rosa, reivindicaran este dijous el poder femení en l’art de la pirotècnia i la solidaritat en la lluita contra el càncer. L’empresa pirotècnica, arribada des de l’Olleria amb Nuria Martí i el seu fill Diego Nadal al capdavant, també dedicaran la mascletà a les famílies valencianes que van emigrar a Amèrica a la fi del segle XIX i principis del XX. El tema del tret és ‘Sirenes a la mar’ com a homenatge al so que llançaven els vaixells quan partien del Grau i arribaven al nou continent. “La meua família va emigrar a l’Uruguai i als Estats Units i he volgut dedicar-los la mascletà de hui. Els seus nets són els que van tornar després, amb molta enyorança, amb el vaixell faller en els anys 60”, ha recordat Nuria Martí visiblement emocionada.

Els operaris de Nadal-Martí lluiran mocadors de color rosa de l’Associació Espanyola Conta el Càncer (AECC). El punt emotiu arribarà en els minuts previs a la mascletà, quan Carmen escriga una dedicatòria al seu marit Fernando, recentment mort, en un dels trons que esclataran enmig de la plaça de L’Ajuntament.

Eixa reivindicació solidària s’estendrà entre els convidats que presencien el tret de la mascletà des del balcó municipal amb l’alcaldessa de València, María José Catalá com a amfitriona. El món de la ciència estarà representat pel president de la Fundació Premis Rei Jaume I, Javier Quesada, i prestigioses científiques que participen en el VIII Col·loqui Dona, Ciència i Empreses com Carlota Escutia Dotti, premi Jaume 2023 a la Protecció del Medi Ambient; Guillermina López-Bendito, Premiada Investigació Mèdica 2023; Cristina Nadal Sanmartín, directora executiva Goverment i Lorena Saus Cano, CEO del Grup Ascieres.

El recent nomenament de València com a Capital de l’Economia Social en 2024 serà present gràcies a l’assistència d’Emilio Sampedro, president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval); Luis Vañó, president del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI); Jose Manuel Pichel, delegat territorial de l’ONCE en la Comunitat Valenciana; Jose Luis Monzón, president del Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa (Ciriec); Mayte Lázaro, presidenta de l’Associació Valenciana d’Empreses d’Inserció (AVEI); Pedro Carmona, president de la Comissió interfederativa de Confraries de Pescadors de la Comunitat Valenciana (Coincopesca) i Alfredo Artigas, president de la Xarxa de Xarxes d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià (REES-PV).

L’aposta social, empresarial i esportiva per la inclusió es farà notar amb l’assistència com a convidats al balcó consistorial del València Club de Futbol Inclusiu i de l’equip de Timpers, empresa de calçat alacantina l’objectiu del qual és normalitzar la discapacitat de les persones en un entorn laboral, perquè, amb el pas del temps, siga present en tots els àmbits de la vida d’una forma natural.

En representació del Consell acudiran Cristina Moreno, secretària autonòmica de Turisme; Antonio Galvañ, secretari autonòmic d’Ocupació i director de LABORA, i Andrés Lluch, director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i director de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). Manuel Sánchez Luengo, president del Casino d’Agricultura de València, que estarà acompanyat del seu equip directiu, i representants de Mercavalència, tanquen el llistat de convidats per part de la societat econòmica i civil valenciana.

Les falleres majors de València, María Estela Arlandis i Marina García, estaran escortades este dijous al balcó per les comissions de Cadiz-Dénia, Carrera Sant Lluís-Rafael Albiñana, María Ros-Sant Tomàs, Pi i Margall-A. Cervellera i Pare Santonja-C. Benlloch. Al costat d’elles acudiran representants de les juntes locals falleres de Massamagrell, Massanassa, Moncada, Nàquera i Oliva.

Del món de les arts escèniques i nouvinguts al Teatre Olympia amb la seua producció musical ‘El tiempo entre costuras’ sentiran l’aroma a pólvora els actors i actrius Alba Cuartero, Cristina Picos, Jan Forrellat, Teresa Alba, Gema Bastante, Paco Arrojo, Rodrigo Blanco, Noemí Mazoy, Alberto Vázquez, Gustavo Rodriguez, Aurora Frias, Patricia Carlos de Vergara i Julio Morales. Amb la mirada posada en cada detall sonor i visual, el cineasta Alejandro Amenábar seguirà el tret de les dos de la vesprada després de ser rebut per l’alcaldessa de València. El director de cinema, guionista i compositor està rodant una pel·lícula sobre Miguel de Cervantes, ‘El cautivo’, en terres valencianes.