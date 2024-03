Pirotècnia Turís prepara “una mascletà amb un colp final potent”

Vicente Cervera ultima els treballs d’un espectacle que ha definit com a “clàssic”

Els alcaldes dels municipis que celebren les Falles presenciaran el tret des del balcó de l’Ajuntament

Pirotècnia Turís dispararà hui la tretzena mascletà de les Falles que, dissenyada per Vicente Cervera. “Començarà amb traca valenciana i augmentarà ritme i intensitat per a tancar amb un doble final i un colp potent”. Tal com ha anunciat este matí este pirotècnic, qui també firmarà el castell de focs artificials del dissabte 17.

“Durarà entre cinc minuts i mig i sis, i serà bastant clàssica”. Ha explicat Vicente Cervera, que va agafar el testimoni del seu pare en l’empresa pirotècnica fundada a Turís l’any 1984. Fa més de 20 anys que monta a la plaça de l’Ajuntament de València, on hui ha disposat uns 127 quilos de pólvora per a donar forma a un espectacle pirotècnic que presenciaran, en primera línia, alcaldes d’altres municipis valencians que celebren les falles.

L’alcaldessa, María José Catalá, eixirà hui al balcó acompanyada dels seus homòlegs, amb els qui es reunirà prèviament en el Saló de Cristall. Tots ells acudiran a l’Ajuntament al costat del president de la Diputació, Vicente Mompó.

També estaran al balcó, el president de la CEV, Salvador Navarro, i els presidents de les Cambres de Comerç de València, Castelló, Alacant, Alcoi i Oriola. Així com la senadora per València, Estela Darocas, i representants de la Real Federació Espanyola d’Automobilisme, encapçalats pel seu president, Manuel Aviño

Al costat de les falleres majors de València, María Estela Arlandis i Marina García, aplaudiran l’espectacle de hui 10 dels afortunats en el sorteig impulsat per la Regidoria de Falles perquè la ciutadania gaudisca d’una mascletà en primera línia.