Pirotècnia Vulcano promet una mascletà emotiva i dinàmica en la recta final de les Falles 2024 

L’empresa madrilenya llançarà hui 21 salves en homenatge al seu fundador, el valencià José Luis Giménez Privado, que va morir el març de 2022

El balcó municipal acull este divendres el món de la política autonòmica i estatal, la justícia, l’exèrcit, l’empresa, la cultura i la societat civil

Des del municipi madrileny de Villarejo de Salvanés arriba este divendres Pirotècnia Vulcano a la plaça de l’Ajuntament per a iniciar la recta final de les Falles 2024.

L’empresa va ser fundada fa quasi 33 anys per José Luis Giménez Privado, natural de la localitat valenciana de Yátova i mort fa dos anys, el març de 2022. Precisament per això, este divendres es llançaran 21 salves en la seua memòria abans de l’arrancada de la mascletà. “Volíem fer-li l’homenatge ací en la plaça i hem preparat un efecte pirotècnic d’una corona negra amb 69 trons, tants com els anys que tenia quan va morir”, ha explicat el seu fill José Luis Giménez Clemente, gerent i dissenyador de Pirotècnia Vulcano.

Vulcano torna a la plaça després de cinc anys d’absència, encara que no han deixat de disparar en els barris de la ciutat i en esdeveniments nacionals i internacionals, on l’ús dels fums de colors els ha fet fàcilment reconeguts. En la memòria dels valencians roman el record de l’esclat cromàtic de la mascletà del 17 de març de 2019, amb un homenatge a la Senyera, el Llevant UD i el València CF.

L’empresa de la família Giménez Clemente compta amb unes instal·lacions en la població madrilenya de més de 75.000 m² i uns tallers a Turís amb una extensió de més de 17.000 m², que els permet emmagatzemar 45 tones de matèria reglamentada. L’art de Vulcà a combinar trons terrestres de diversos calibres amb focs aeris com a xiulets, brunzidores i remolins amb tro els ha fet ser reconeixedors de 33 premis en llocs com Alacant, Pamplona, Sant Sebastià, El Ejido, Logronyo, Vitòria, Tarragona, Sevilla i Zelenogradsk, a la regió russa de Kaliningrad.

La mascletà d’este divendres, que estarà alimentada de 180 quilos de pólvora, promet ser “dinàmica i molt interpretativa per la gent, —ha detallat José Luis— amb una primera seqüència d’efectes sonors amb trons digitals; el principi serà totalment digitalitzat amb una estructura clàssica, per a aconseguir una perfecció exacta”.

Convidats al balcó

Com a testimonis de la mascletà estaran representats al balcó de l’Ajuntament de València el món de la política autonòmica i estatal, la justícia, l’exèrcit, l’empresa, la cultura i la societat civil. Acompanyaran a l’alcaldessa de València, María José Catalá, Llanos Massó, presidenta de les Corts; Vicente Barrera, vicepresident primer del Consell i conseller de Cultura i Esport; Teresa Gisbert, fiscal superior de la Comunitat Valenciana; Miguel Tellado, diputat i portaveu del Grup Parlamentari Popular en el Congrés; i el coronel José Manuel Roy, cap del Comandament de Transmissions i comandant militar de València i Castelló.

Al costat dels anteriors, gaudiran este divendres en lloc privilegiat de l’art de Pirotècnia Vulcano, Blanca Pons-Sorolla, besneta del pintor valencià i Filla Adoptiva de València; Pilar Mateo, científica i Filla Predilecta de la Ciutat; l’empresària Hortensia Roig Herrero, mantenidora de la fallera major infantil de 2024; Janet Kafka, cònsol honorària d’Espanya a Dallas; Rodolfo Bacharach, cònsol del Salvador; María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de València; en representació de Creu Roja Espanyola, Maria del Mar Pageo, presidenta nacional, i Rafael Gandia, president en la Comunitat Valenciana; així com representants de l’Associació de Persones Sordes.

Les falleres majors de València, María Estela Arlandis i Marina García, estaran escortades este divendres al balcó per les comissions de Doctor Berenguer Ferrer, Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez, Mare de Déu de la Cabeça-José María Mortes Lerma, Jacinto Benavente-Reina na Germa i Ceramista Ros-José Maria Mortes Lerma.