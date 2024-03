El responsable artístic de la mascletà d’este dijous, Paco Sancho, assegura que “es faran notar per un so potent que anirà de menys a més”. Com és tradicional en esta empresa

El balcó principal de la casa consistorial acollirà a la consellera Salomé Pradas, síndics del Tribunal de les Aigües i representants del món de l’Atletisme

A un dia de la platà de les falles grans i amb les infantils a punt de ser instal·lades en tots els carrers de València. Pirotècnia Zarzoso d’Altura arriba a la plaça de l’Ajuntament per a oferir la catorzena mascletà de les Falles 2024. Els castellonencs prometen “donar canya” amb 160 quilos de pólvora i un espectacular terratrémol terrestre a doble altura compost per 2.000 petards. “Que sacsejarà la plaça durant més de 20 segons, el més llarg que s’ha fet fins al moment en esta plaça”.

Paco Sancho, responsable artístic, ha dissenyat un espectacle que combina classicisme, en la seua primera part, i digitalització, en la segona. “Oferirem una mascletà de tall clàssic, d’uns 6 minuts de duració aproximadament. Donarà principi amb quatre retencions aèries, seguides d’un colp que donarà pas a la mascletà. Que s’iniciarà amb cinc retencions terrestres acompanyades d’aeri per a donar pas a un impressionant terratrémol de cinc passades i un final clàssic amb una rotació digital de serpentines, xiulets i tres colps finals”. Ha explicat Sancho.

Pirotècnia Zarzoso destaca per la seua experiència i el seu bon fer. A més, la tradició d’esta empresa familiar es remunta a principis del segle XX quan Antonio Zarzoso Carot la va fundar en 1930. En l’actualitat, Antonio Zarzoso Navarrete capitaneja la tercera generació de pirotècnics. Per això, els d’Altura es troben en el nucli dur dels veterans que porten més de 30 anys disparant en la plaça de l’Ajuntament. Ja que el seu debut es va produir en 1991. “Som bastant potents i cada any venim amb més il·lusió i més ganes perquè disparar en la capital de la pólvora és un plaer”, indica Sancho.

Al balcó principal de la casa consistorial es donaran cita, al costat de l’alcaldessa de València, María José Catalá, la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salome Pradas; la presidenta Audiència Provincial, Esther Rojo; i síndics del Tribunal de les Aigües.

També visitaran este emblemàtic espai municipal el president de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, Raúl Chapado Serrano. El president de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, Vicente Añó Sanz, en representació de l’esport valencià.

Així mateix i acompanyant a les falleres majors de València, María Estela Arlandis i Marina García. Gaudiran de la mascletà els 10 agraciats i agraciades, i els seus acompanyants. Amb una invitació al balcó municipal obtinguda en el sorteig realitzat el mes de febrer passat per la Regidoria de Falles.

També, acudiran a esta trobada amb la pólvora les comissions falleres de Plaza el Pouet; Carrera Malilla – Isla Cabrera; Guardacostas – Músico Jarque Cuallado; Joaquin Costa – Conde Altea; y Matías Perelló – Luis Santángel, així com els representants de les Juntes Locals Falleres de Buñol, Godella, Manises, Torrent i Paterna.