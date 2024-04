Un any més, l’Ajuntament de Massanassa acosta a l’alumnat d’ESO dels centres escolars a la Marjal de Massanassa amb activitats que fomenten la consciència ambiental amb ruta amb bicicleta, neteja i recollida selectiva de residus i passeig amb barca per l’Albufera.

L’ajuntament posa en marxa l’Escola d’Emprenedors Sostenibles dirigida a l’alumnat de l’assignatura “Economia i Emprenedoria” de l’IES Massanassa

L’Ajuntament de Massanassa, a través del Servici de Joventut, ha posat en marxa una nova edició de Planeta Massanassa amb la finalitat d’ajudar la joventut a valorar la importància que té el medi ambient per a la seua qualitat de vida present i futura, especialment referent a l’entorn local.

Planeta Massanassa desenvolupa durant el curs diverses activitats, com són: rutes per a conéixer el mitjà urbà i els valors naturals de la localitat, tallers mediambientals, voluntariat i un projecte educatiu sobre emprenedoria social i mediambiental amb l’Escola d’Emprenedors Sostenibles, impulsant d’esta manera els principis de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’àmbit local.

Planeta Massanassa

El programa Planeta Massanassa va dirigit a l’alumnat de 3r d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’IES Massanassa i del Colegio San José y San Andrés del municipi, així com a l’alumnat de l’assignatura optativa “Economia i Emprenedoria” de 4t de l’ESO de l’IES Massanassa.

Els i les prop de 200 jóvens han pogut realitzar durant els últims dies de març, una ruta amb bicicleta per les Rutes de la Marjal de Massanassa, neteja i recollida selectiva de residus en l’entorn, reciclatge dels mateixos i passeig amb barca per l’Albufera per a conéixer la seua biodiversitat al complet.

“Activitats amb les quals busquem posar en valor nostra Marjal, així com ensenyar i sensibilitzar a les generacions més jóvens sobre una cosa tan essencial com és cuidar el nostre patrimoni i entorn natural”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. Cal destacar que Planeta Massanassa va ser seleccionada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) com a exemple de bona pràctica lúdica en intervenció amb jóvens a la Comunitat Valenciana en 2020.

Escola d’Emprenedors Sostenibles

L’Escola d’Emprenedors Sostenibles és un programa innovador de l’Ajuntament de Massanassa que, tenint en consideració els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ajuda a descobrir com es crea una empresa des d’una perspectiva sostenible. Mitjançant el treball cooperatiu, s’educa en valors i s’ofereixen competències i experiències, com són: creativitat, innovació, responsabilitat, presa de decisions, esforç, visió sistèmica, solidaritat…

Es fonamenta en l’experimentació de l’alumnat de l’assignatura optativa d’Economia i Emprenedoria de 4t de l’ESO de l’IES Massanassa, dotant al grup d’eines per a desenvolupar l’esperit emprenedor, habilitats socials i competències com el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals.

El projecte es completa amb la participació del grup en la VI Fira Educativa de Massanassa, que tindrà lloc el pròxim 21 d’abril, així com en la XI Trobada d’Escoles d’Emprenedors Sostenibles, que tindrà lloc el 25 de maig a Alcàsser.

Per a això, s’està realitzant amb 10 sessions presencials a l’aula, adaptades al nivell i a l’horari escolar, on es valora el model d’empresa i la seua missió cap a una economia del bé comú, el cicle de vida dels materials, plantejant l’economia circular, el consum energètic, la reducció de residus i la gestió correcta dels quals es produeixen, la conservació i la valoració dels recursos locals i globals, les condicions laborals, la responsabilitat social de l’empresa, entre altres.

Amb tot, l’Ajuntament de Massanassa reafirma el seu compromís amb el desenvolupament integral de la joventut, fomentant valors de respecte ambiental i promovent la innovació amb consciència social en l’àmbit local. Un compromís que també es vol vore reflectit en la resta de la ciutadania, involucrant a la població en el foment d’iniciatives mediambientals en la localitat