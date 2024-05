L’obra ha suposat una inversió de més de 52.000 euros i ha estat executada per la mercantil Agricultores de la Vega de València SL.

L’àrea de jocs infantils disposa de gronxadors inclusius i panell d’activitat accessible

A més, s’han creat zones d’ombra amb la plantació de tres arbres tipus morera sense fruit

Els xiquets i xiquetes de Poble Nou ja poden disfrutar del nou parc infantil. Que l’Ajuntament ha habilitat en la pedania, i que ha suposat una inversió de més de 52.000 euros (52.570,23 €, IVA inclòs). Es tracta d’un espai renovat sobre una àrea de quasi 250 metres quadrats, que ha sigut dotat amb jocs i paviment de seguretat.

La zona d’actuació (amb una superfície total de 248,83 metres quadrats) està situada en la façana posterior de l’edifici que alberga el centre de salut municipal i que és també seu de l’alcaldia pedània. Fins ara, presentava un aspecte parcialment degradat. Ja que s’havia retirat el joc infantil que existia anteriorment, que havia quedat afectat per actes de vandalisme, igual que el paviment de cautxú.

Després de l’actuació efectuada, que ha dut a terme la mercantil Agricultores de la Vega de València SL, s’ha reconvertit este espai degradat en una zona de jocs infantils per a ús i gaudi de la infància. S’accedix al parc des de la plaça situada en el frontal de l’edifici, per un corredor lateral. Tant este accés com la nova zona d’estada i jocs estan al mateix nivell, la qual cosa facilita el pas de persones amb mobilitat reduïda.

El projecte d’actuació ha mantingut la vorera perimetral existent, i els nous paviments s’han enrasat amb ella. Estos paviments són de dos tipus. Una solera de formigó acolorit amb acabat antilliscant per la qual s’accedix, i en la qual es representen gràficament jocs tradicionals. Com ara un circuit de joc de xapes, un sambori i joc de bales; i un paviment bla de seguretat a base de cautxú reciclat, de diferents colors, sobre el qual estan els jocs infantils.

L’àrea de jocs infantils disposa d’elements inclusius i panell d’activitat accessible, així com un conjunt de taula i cadires que fomenten la socialització dels xiquets i xiquetes, amb un tauler de parxís incorporat. S’han disposat, a més, bancs de fusta tècnica (procedent de material reciclatge) i ecològics, lliures de manteniment. També s’ha equipat la zona amb papereres de material reciclat.

Finalment, s’han creat zones d’ombra amb la plantació de tres arbres tipus morera sense fruit sobre els corresponents escocells encintats amb vorada de formigó i farciments de terra vegetal. A més, la zona disposa d’una font abeurador i d’instal·lació de reg per a l’arbratge.