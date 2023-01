Pòdcast “València, una ciutat per a passejar

24 pòdcast descobrixen els llocs de València que no apareixen en les guies turístiques

Es tracta de la iniciativa “València, una ciutat per a passejar”, que presenta itineraris sonors per barris i pobles de la mà de diverses personalitats

El dibuixant Paco Roca, la cantant Sole Jiménez o el pirotècnic Ricardo Caballer. Són algunes de les veus que acompanyen els itineraris sonors per diversos barris i pobles de la ciutat. Es tracta de la iniciativa “València, una ciutat per a passejar”. Una col·lecció de 24 pòdcast promoguda per l’Ajuntament. A través de Visit València, amb l’objectiu de presentar llocs d’interés que no figuren en les guies turístiques. Fins el passat mes de desembre, ha rebut 5.000 escoltes.

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García ha destacat que “els atractius de València s’estenen per tots els barris i districtes”. Per al responsable municipal, este projecte sonor “posa en valor el patrimoni cultural, històric i artístic de la ciutat. Amb punts plens d’encant que poden gaudir no només els turistes, sinó també els valencians i valencianes”. Segons l’edil, “els residents a València han d’estar orgullosos de la seua ciutat i els seus barris. Tots ells amb una idiosincràsia pròpia que ressalta l’esperit acollidor i mediterrani de la ciutat”.

La protagonista de la guia acústica és la ciutat, la seua història i tradició

La protagonista de la guia acústica és la ciutat, la seua història i tradició. Els locutors que guien els recorreguts són Luis López i María José Aledón, que fan girar el relat al voltant d’un personatge autònom. Així, l’humorista Eugeni Alemany, la corredora Gema Payà, el dissenyador Adrián Salvador, la coctelera Vanesa Pérez, el pastisser Salvador Pla o el músic de Seguridad Social José Manuel Casañ. Tots ells enriquixen les narracions amb anècdotes i experiències personals, i amb els seus coneixements sobre els temes en què són especialistes.

Els pòdcast tenen l’assessorament de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana i cada capítol abasta una zona de la ciutat: el Cabanyal-el Canyamelar, el Grau, Velluters, Benicalap, Ciutat Vella, Russafa, l’Albereda, el Jardí del Túria, el Parc Central, la Gran Via, Blasco Ibáñez, l’Albufera, l’Eixample, Patraix, la Ciutat de les Arts i les Ciències, els campus universitaris i la Malva-rosa, el Carme, Arrancapins, Pinedo i el Saler, Extramurs, Montolivet i la Punta, Morvedre i Marxalenes, i Campanar.

Els episodis amb més usuaris són, de moment, el dedicat al Cabanyal-el Canyamelar, amb la ceramista Ana Illueca, i el centrat en Ciutat Vella, que compta amb la participació del xef Ricard Camarena. Es pot accedir o descarregar els episodis des del web de Visit València i des de les plataformes Spotify, Ivoox o Google Podcast.