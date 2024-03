Des del passat divendres dia 1 i fins al 8 de març, Alberic commemora el Dia Internacional de la Dona amb una programació d’actes organitzats per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alberic.

Després de l’Exposició d’Art de Dones d’Alberic, este dimarts 5 de març el Teatre Liceu s’ha posat a disposició de diferents associacions locals en pro de la igualtat

Després de l’Exposició d’Art de Dones d’Alberic, la qual es va inaugurar el passat divendres a l’Antic Ajuntament, este dimarts 5 de març el Teatre Liceu s’ha posat a disposició de diferents associacions locals en pro de la igualtat. Així, des del club de lectura Lletres en Majúscula, la Societat Unió Musical d’Alberic i el Club de Gimnàstica Rítmica del municipi s’ha oferit una vesprada on la poesia, la música en directe i la gimnàstica han sigut les protagonistes.

L’acte anomenat Trilogia de la Dona ha estat presentat per Rosa Garcia, qui ha anat relacionant des del faristol les diferents peces musicals interpretades, els poemes recitats i les actuacions de les xiquetes del Club de Gimnàstica Rítmica, el qual compleix enguany el seu dècim aniversari i compta ja amb prop de 100 esportistes. Versos de poemes de Pilar Lázaro, Marina Pérez, Gloria Fuertes, Giovanda Belli i Isita Silveira es es declamaven acompanyats amb la música en directe d’alguns dels components de la SUMA, qui van interpretar obres com ‘La vida es bella’, ‘La bella durmiente’, ‘My way’, ‘Memory from cats’ o ‘Preludic’. Pel que fa a les exhibicions del Club de Gimnàstica Rítmica, un total de 20 xiquetes van coreografiar les peces musicals ‘Love me like you dou’, ‘Unstopable’, ‘Married life’, ‘Voila’ i ‘Dumbo’.

Isabel Beta, Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alberic, destacava “el magnífic ambient viscut al teatre. Enguany hem volgut fer un pas més enllà en la programació dels actes de la Setmana de la Dona i amb la participació de la Suma, del Club de Lectura i del Club de Gimnàstica Rítmica hem pogut disfrutar d’una vesprada on les protagonistes han sigut les dones d’Alberic, en diferents facetes artístiques. Amb la Trilogia de la Dona tractem de donar major visibilitat al paper de les dones d’Alberic en el nostre patrimoni artístic i cultural, perquè tenim clar que les dones són imprescindibles en tots els àmbits de la societat.