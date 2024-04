Continuen en marxa els tallers del projecte ‘Dona, que et preocupa?’ a Polinyà de Xúquer.

Esta iniciativa té com a objectiu oferir eines a les dones del municipi, abordant en les xerrades diferents temàtiques relacionades amb el seu benestar físic i emocional.

Sessions de psicologia, activitat física, sexualitat o, com en esta ocasió, d’economia domèstica.

Des de l’Agència de Desenvolupament Local assenyalen la bona acollida d’estos tallers, fins al punt de repetir-ne alguns, portar-los a altres col·lectius o organitzar més sessions. L’ADL de Polinyà de Xúquer, Ana Sorrentino, ha destacat la importància d’este tipus d’iniciatives per a dotar d’eines a les persones assistents en tots els àmbits de la vida.

Maria Juan, assessora financera encarregada del taller de finances domèstiques, ha començat la sessió assenyalant els quatre pilars fonamentals a l’hora d’administrar l’economia de la llar: establir els objectius, conéixer la situació financera, trobar possibles solucions i revisar contínuament el pla que estem seguint. Les dones participants han tingut l’oportunitat d’interactuar, explicar els seus mètodes i preguntar els seus dubtes.

El projecte ‘Dona, què et preocupa?’ durarà fins que comence l’estiu per mantenir este punt de trobada on dones de totes les edats aprenen i comparteixen.