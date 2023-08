Polinyà de Xúquer Celebra l’Esmorzar Popular i dóna la Benvinguda a les Festes Majors d’Estiu

L’Esmorzar Popular: Inici de les Festes Majors de Polinyà de Xúquer

Germanor i Retrobaments: L’Esperit de les Festes d’Estiu a Polinyà de Xúquer

L’estiu és un període que està marcat per les celebracions de festes patronals a tot arreu del nostre territori, i la nostra comarca no és l’excepció. Un dels pobles que ja ha donat la benvinguda a aquesta temporada festiva és Polinyà de Xúquer. Entre els seus esdeveniments més destacats i multitudinaris es troba l’Esmorzar Popular, al qual han assistit centenars de veïns i veïnes. També ha estat present l’Alcalde de la població, Oscar Navarro.

Navarro ha destacat dos dels moments més representatius de les festes patronals: el día del Crist de la Sang i el dia de la Retreta o dia de les disfresses. En aquestes festes, el poble es reuneix per celebrar tradicions ancestrals que formen part de la identitat local.

Durant les festes, es realitzen nombrosos actes que la població viu i gaudeix amb gran entusiasme. Entre aquests es troben el sopar de quintos, les nits d’orquestra, i per descomptat, el dia gran del Crist de la Sang. Segons l’alcalde, aquestes festes es caracteritzen per l’ambient de germanor i pels retrobaments amb familiars i amics. Alguns d’ells potser no s’han vist durant anys, de manera que aquestes celebracions es converteixen en una oportunitat perfecta per a retrobar-se.

Navarro també ha remarcat que les festes estan sent celebrades amb total normalitat, i que s’estan vivint amb una gran afluència i participació per part del poble. Aquest fet és un indicatiu de l’esperança i l’optimisme que es viu a Polinyà de Xúquer.

A mesura que l’estiu avança, Polinyà de Xúquer continuarà celebrant les seves festes majors, mantenint vives les seves tradicions i reforçant el sentit de comunitat entre els seus habitants. Aquests esdeveniments fan d’aquesta comarca un lloc únic on celebrar l’estiu en tota la seva esplendor.