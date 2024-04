Polinyà de Xúquer rep als 15 participants del VII Concurs Internacional de Cant ‘Martín i Soler’

Quinze són finalment els cantants que participen en la setena edició del reconegut festival internacional de cant ‘Martín i Soler’ celebrat a Polinyà de Xúquer.

Es tracta de joves aspirants arribats de totes parts del món que es disputaran cinc premis en les diferents audicions que tindran lloc este cap de setmana.

Este concurs naix amb l’objectiu de donar l’oportunitat a joves intèrprets lírics de seguir creixent professionalment i, sobretot, d’iniciar-se en este món on els primers passos són els més difícils. Així ho explicava la directora de TEMPUS, centre organitzador de la iniciativa, Marian Rosa.

Els quince participants demostraran les seues habilitats en gèneres com l’òpera, la sarsuela o l’oratori en una primera fase eliminatòria, que tindrà lloc esta vesprada al Centre Cultural de la localitat. La majoria ja han participat en altres certamens i afronten este moment amb il·lusió.

El jurat està format per professionals del món de la música també vinguts de tot arreu, que a més realitzen la seua labor de forma desinteressada perquè tots els recursos econòmics de l’Ajuntament puguen destinar-se als joves cantants.

Demà tindrà lloc la final, on es coneixeran els guanyadors d’esta setena edició del Concurs Internacional de Cant ‘Martín i Soler’. Totes les audicions se celebraran al Centre Cultural de la localitat i comptaran amb entrada lliure perquè qualsevol persona puga gaudir del certamen. Un gran esdeveniment per a Polinyà de Xúquer.